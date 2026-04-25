کشف گنج یاب فاقد مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف یگ دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز به ارزش ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فریبرز مردانی بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از دستگاه گنج یاب و نگهداری آن در منزلی در یکی از روستاهای این شهرستان، ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد ضمن اطمینان از صحت موضوع با اخذ مجوز قضایی به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از منزل مورد نظر یک دستگاه گنج یاب غیرمجاز کشف، متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه ارزش دستگاه مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بدون فوت وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

 

