معاون استاندار قزوین:

ادارات استان قزوین با ۱۰۰ درصد ظرفیت از شنبه ۵ اردیبهشت‌ فعالیت می‌کنند

معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری قزوین گفت: از فردا شنبه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با تمام ظرفیت فعالیت می‌کنند.

به گزارش  ایلنا در قزوین، محمد میرزایی با اعلام این خبر گفت: از روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ ماه تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ادارات و نهادهای دولتی استان با تمام ظرفیت (۱۰۰ درصدی) در محل کار خود حاضر خواهند بود.  

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین، با تأکید بر لزوم حضور کامل کارکنان در راستای تسریع در ارائه خدمات به مردم تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، از ابتدای هفته آینده همه دستگاه‌های اجرایی استان موظفند با تمام ظرفیت نیروی انسانی در ساعات اداری مقرر فعالیت کنند.

میرزایی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌ها مسئول نظارت بر اجرای دقیق این ابلاغ هستند و هدف اصلی از این تصمیم، ارتقای کیفیت خدمات ‌رسانی، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی مطلوب ‌تر به مطالبات مردم است.

میرزایی یادآورشد: با حضور کامل کارکنان در محل کار، روند رسیدگی به امور مراجعان با سرعت و نظم بیشتری دنبال خواهد شد.

 

