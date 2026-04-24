رییس سازمان بهزیستی در گرگان:
۲۹۰ هزار نفر بیمهشده کارگری در گلستان وجود دارند
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: در گلستان۲۹۰ هزار نفر بیمهشده کارگری وجود دارند ودولت حفظ امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران را در دستور کار قرار داده و در همین راستا امسال ۶۰ درصد حقوق و مزایای کارگران افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از گلستان، سید جواد حسینی به حمایت از کارگران گلستان با پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه اشاره کرد و گفت: دولت حفظ امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران را در دستور کار قرار داده و در همین راستا امسال ۶۰ درصد حقوق و مزایای کارگران افزایش یافت.
وی یادآور شد: در سازمان بهزیستی نیز سیاستهای حمایتی متعددی در حوزه اشتغال و کارگری دنبال میکنیم. در گذشته ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم و در همین استان گلستان در سال ۱۴۰۵ برنامه ایجاد هزار فرصت شغلی جدید در دستور کار قرار دارد.
حسینی با بیان اینکه صندوق حمایت و ضمانت از فرصتهای شغلی را با هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان راهاندازی کردیم تا روند اشتغالزایی و حمایت از کارگران را تقویت کنیم، گفت: در این استان ۲۹۰ هزار نفر بیمهشده کارگری وجود دارد و مجموع افراد تحت پوشش کارگری به بیش از ۸۵۲ هزار نفر میرسد که نقش مهمی در چرخه تولید و اقتصاد ایفا میکنند.
وی در ادامه به اقدامات حمایتی این سازمان در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در استان گلستان بابت حق بیمه کارگری و کارفرمایی و ارتقای کارایی کارگران پرداخت شده است.