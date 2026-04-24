برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه هفته کار و کارگر در مازندران

به گزارش ایلنا، سید علی اصغر حسینی‌شیروانی با تشریح برنامه‌های هفته کار و کارگر در استان، با قدردانی از نقش کارگران و کارفرمایان در استمرار تولید، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در سطح کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه نیروی کار مهمترین سرمایه کشور است، تصریح کرد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرمخاطب‌ترین گروه هدف شعار امسال بنام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است و برای رفع مشکلات کارگری استان تلاش می‌کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: برای تحقق شعار سال باید از توانمندی تک‌تک آحاد جامعه و به‌ویژه بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنیم.

حسینی‌شیروانی تصریح کرد: هفته کار و کارگر از روز شنبه ۵ اردیبهشت آغاز می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و تجلیلی در سطح استان و شهرستان برای ارج‌گذاری به تلاشگران عرصه کار و تولید پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیش از آغاز رسمی برنامه‌های هفته کار و کارگر امروز میز خدمت در مصلی ساری و شهرستان‌ها برپا شد و کارشناسان پاسخگوی مردم و ارائه خدمات بودند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شعار هفته کار و کارگر امسال را «برخیز و بکوش ایران؛ هنگام کار است» عنوان کرد و ادامه داد: هفته کارگر از روز شنبه ۵ اردیبهشت با عنوان «روز مشت گره کرده ؛ میثاق با امامین انقلاب و رهبری» آغاز می‌شود.

حسینی‌شیروانی به روزهای دیگر هفته کارگر اشاره کرد و گفت: یکشنبه ۶ اردیبهشت؛ با شعار دفاع میهنی در برابر جنگ اقتصادی، دوشنبه ۷ اردیبهشت؛ با شعار همبستگی جامعه کار و تولید، سه‌شنبه ۸ اردیبهشت؛ با شعار ایران رضوی، معنویت و سلامت اجتماعی، چهارشنبه ۹ اردیبهشت؛ با شعار تاب‌آوری نیروی کار و محیط کار، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت؛ با شعار اقتدار ملی، امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی و جمعه ۱۱ اردیبهشت؛ کارگر، با شعار موتور توسعه پایدار نامگذاری شده است.

وی با اعلام اینکه محور برنامه‌های هفته کار و کارگر، تکریم و پاسداشت مقام کارگر و ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های این قشر بی ادعا، اما بسیار مهم و اثر گذار در جامعه است، اظهار کرد: به‌مناسبت هفته کار و گارگر بیش از ۲۰۰ برنامه در استان با همکاری تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونگران و بسیج کارگری برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران حضور جامعه بزرگ کارگران در خیابان های شهر همراه بامردم در حمایت از انقلاب و نیروهای مسلح و بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بعنوان رهبر جدید،گلباران مزار شهدا، دیدار با مسئولان استانی،دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، اهدا گل به کارگران در سراسر استان، برگزاری نشست‌های سه‌جانبه گرایی دولت کارگر کارفرما، برگزاری جلسات تخصصی ایمنی در کارگاه‌های پرخطر، دیدار با بازنشستگان کارگری، برگزاری همایش های زنان کارگری و برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان مازندران و برگزاری جشنواره های امتنان شهرستانی را تنها بخش مهمی از برنامه‌های هفته کار و کارگر در استان برشمرد.

حسینی‌شیروانی با اشاره به رویکرد هفته کارگر امسال، تصریح کرد: با توجه به واقع شدن جنگ رمضان و مجاهدت‌های بخش‌های مختلف امدادی و خدماتی در این جنگ بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش ویژه جنگ رمضان از کارگران تلاشگر به عنوان بخش ویژه جشنواره امتنان تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این زمینه افزود: بسته‌های ویژه‌ای از سوی دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن، در حال طراحی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در چارچوب وظایف خود، حمایت از این سیاست‌ها و پیگیری طراحی و اجرای آن‌ها را در دستور کار دارد.

