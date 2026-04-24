خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان:

کارگران با روحیه ایثار و تلاش، در جبهه دفاع مقدس و اقتصاد کشور نقش‌آفرین بودند

کد خبر : 1777341
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: کارگران با تکیه بر روحیه ایثار، تلاش و جهاد در دوران دفاع مقدس به ویژه جنگ رمضان، در کنار کارفرمایان و رزمندگان در پای لانچرها حاضر شدند و اجازه ندادند چرخه تولید و پشتیبانی از جبهه‌ها متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه در حاشیه برپایی میز ارتباط مردمی مدیران شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصلی الغدیر خرم‌آباد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته کارگر، کارگران را از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دانست. 

وی با اشاره به نقش مؤثر جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس به‌ویژه در عملیات رمضان گفت: کارگران با روحیه ایثار، در کنار کارفرمایان و رزمندگان در پای لانچرها ایستادند و بدون توقف تولید، جهاد اقتصادی را در پشت جبهه‌ها ادامه دادند. 

توصیفیان افزود: همان روحیه ایثار و پایمردی که در دوران جنگ تحمیلی موجب پشتیبانی از جبهه‌ها شد، امروز نیز در جبهه اقتصادی به شکلی برجسته ادامه دارد و کارگران در خط مقدم تولید و مقابله با تحریم‌ها ایفای نقش می‌کنند. 

وی با بیان اینکه کارگران ستون‌های استوار توسعه کشورند، تصریح کرد: تلاش، صداقت و وفاداری این قشر زحمتکش زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ استقلال و عزت ملی است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر لزوم حمایت همه‌جانبه از جامعه کارگری تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با تعامل و همکاری نزدیک‌تر با کارگران و کارفرمایان، زمینه ارتقای جایگاه نیروی کار، بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند. 

وی همچنین به برپایی میز ارتباط مردمی و پاسخگویی مدیران و کارشناسان مجموعه وزارت کار در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: میز خدمت ارتباط مردمی با هدف خدمت‌رسانی، ارتباط نزدیک، بدون واسطه و چهره به چهره مدیران با مردم، به ویژه جامعه کار و تلاش استان و در جهت آگاهی از مشکلات، پاسخگویی و رسیدگی بی‌واسطه به درخواست‌های مردمی برگزار گردید، که این اقدام همزمان با فرا رسیدن هفته کارگر در مصلی الغدیر خرم آباد و نیز در مصلی‌های شهرستان‌های سطح استان برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید