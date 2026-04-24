به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه در حاشیه برپایی میز ارتباط مردمی مدیران شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصلی الغدیر خرم‌آباد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته کارگر، کارگران را از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس به‌ویژه در عملیات رمضان گفت: کارگران با روحیه ایثار، در کنار کارفرمایان و رزمندگان در پای لانچرها ایستادند و بدون توقف تولید، جهاد اقتصادی را در پشت جبهه‌ها ادامه دادند.

توصیفیان افزود: همان روحیه ایثار و پایمردی که در دوران جنگ تحمیلی موجب پشتیبانی از جبهه‌ها شد، امروز نیز در جبهه اقتصادی به شکلی برجسته ادامه دارد و کارگران در خط مقدم تولید و مقابله با تحریم‌ها ایفای نقش می‌کنند.

وی با بیان اینکه کارگران ستون‌های استوار توسعه کشورند، تصریح کرد: تلاش، صداقت و وفاداری این قشر زحمتکش زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ استقلال و عزت ملی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر لزوم حمایت همه‌جانبه از جامعه کارگری تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با تعامل و همکاری نزدیک‌تر با کارگران و کارفرمایان، زمینه ارتقای جایگاه نیروی کار، بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.

وی همچنین به برپایی میز ارتباط مردمی و پاسخگویی مدیران و کارشناسان مجموعه وزارت کار در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: میز خدمت ارتباط مردمی با هدف خدمت‌رسانی، ارتباط نزدیک، بدون واسطه و چهره به چهره مدیران با مردم، به ویژه جامعه کار و تلاش استان و در جهت آگاهی از مشکلات، پاسخگویی و رسیدگی بی‌واسطه به درخواست‌های مردمی برگزار گردید، که این اقدام همزمان با فرا رسیدن هفته کارگر در مصلی الغدیر خرم آباد و نیز در مصلی‌های شهرستان‌های سطح استان برگزار شد.

