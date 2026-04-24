امامجمعه موقت ساری:
تاریخ ایران با مدیریت «تنگه هرمز» دگرگون میشود / خروج آمریکا از منطقه و پرداخت غرامت، شرط پایان جنگ است
حجتالاسلام حسینی کارنامی با تشریح مبانی فقهی «جنگ رمضان» و ایستادگی ۵۵ روزه ملت، راهبرد قاطع ایران را مدیریت استراتژیک تنگه هرمز، تنبیه جنایتکاران جنگی و گشایش در معیشت مردم از طریق بازپسگیری داراییهای بلوکه شده دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی کارنامی در خطبههای نماز جمعه این هفته ساری، با دعوت همگان به تقوای الهی، به تبیین جایگاه مجاهدت در راه خدا پرداخت و اظهار داشت: طبق فرموده امیرالمؤمنین(ع)، هیچ عملی که با تقوا و اخلاص همراه باشد، کوچک نیست. حضور مردم در صحنه و فریادهای مرگ بر آمریکا، اگر برای رضای خدا باشد، در نزد پروردگار بزرگ است و همین تقوا و مقاومت است که کید دشمنان را بیاثر میکند.
وی با اشاره به تجاوزات اخیر جنود شیطانی به زیرساختها و مدارس کشور، اظهار داشت: دشمنان که خیال فتح چندروزه را داشتند، اکنون پس از هفتهها مقاومت مخلصانه، ملتمسانه به دنبال راه چاره هستند. بر اساس وعده الهی، اگر تقوا و صبر پیشه کنیم، کید دشمنان کمترین آسیبی به ما نخواهد رساند.
خطیب جمعه ساری با تأکید بر تحول ژئوپلیتیک ایران پس از درگیریهای اخیر گفت: ما تازه به اهمیت این آبراه راهبردی واقف شدهایم. تاریخ انقلاب اسلامی به قبل و بعد از مدیریت ما بر تنگه هرمز تقسیم خواهد شد. از این پس، هر کس ما را تحریم کند، از طریق همین تنگه او را تحریم میکنیم و عوارض ورود و خروج کشتیها، درآمدی معادل نفت برای ملت ایجاد خواهد کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای، تصریح کرد: ترامپ و نتانیاهو حتی به اندازه یک لنگه کفشِ رهبر عزیز ما نمیارزند. راهبرد ما برای پایان جنگ، خروج کامل نظامیان آمریکا از منطقه، دریافت غرامتهای جنگی و پیگرد قانونی سران استکبار به عنوان جنایتکاران جنگی در محاکم بینالمللی است.
حسینی کارنامی با مطالبه از دولتمردان برای بهبود وضعیت اقتصادی گفت: مردمی که ۴۵ شب در خیابانها فداکاری کردند، باید ثمره ثروتهای آزاد شده را سر سفره خود ببینند. مسئولان علاوه بر اموال خارج از کشور، باید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی را که در داخل کشور بلوکه شده و به دولت بازنگشته است، برای ثبات بازار و رفاه مردم به چرخه اقتصاد بازگردانند.
عضو خبرگان رهبری در پایان با استناد به فقه جواهری و قاعده «نفی سبیل»، دفاع فعلی را وظیفه شرعی تمام مکلفین دانست و خاطرنشان کرد: این نبرد که آن را جنگ رمضان مینامیم، با امضای فقه و فقاهت همراه است و طبق احادیث معصومین، مجاهدان این راه با شکوهی عظیم وارد بابالمجاهدین بهشت خواهند شد.