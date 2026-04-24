پیام استاندار فارس به مناسبت روز بزرگداشت شاهچراغ (ع)
استاندار فارس در پیامی به مناسبت بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی(ع)، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را مأمن دلهای مشتاق و قبلهگاه عاشقان اهل بیت(ع) و نقطه تلاقی تاریخ، تمدن و معنویت در این سرزمین کهن دانست که به عنوان سرمایهای گرانسنگ می تواند بیش از پیش در تعالی فرهنگی و معنوی جامعه ایرانی نقشآفرینی کند.
به گزارش ایلنا، در متن پیام حسینعلی امیری آمده است:
دهه پرفیض کرامت، موسم تجلی رحمت رضوی و یادآور منزلت والای خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام در ایران اسلامی است؛ در این میان، روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیهالسلام، فرصتی برای تکریم مقام آن امامزاده جلیلالقدر و بازخوانی جایگاه معنوی شیراز در تاریخ این سرزمین کهن به شمار میرود.
شیراز، در گذر سدهها، «دارالزیاره» دلدادگان اهلبیت علیهمالسلام؛ شهری برخوردار از پیشینهای درخشان در فرهنگ، دانش ، ادب و آراسته به انوار قدسی بقاع متبرکه به شمار میرود.
عنوان پرافتخار «سومین حرم اهلبیت علیهمالسلام» که بر محور آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی (ع) ، در سفر با برکت مقام معظم رهبری (قدس سره) نصیب شیراز گردید، سرمایهای سترگ برای اعتلای فرهنگی و معنوی و بیانگر پیوند ژرف تمدن و معنویت در این شهر است.
بیتردید، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) نه تنها مأمن دلهای مشتاق و قبلهگاه عاشقان اهل بیت(ع)، بلکه نقطه تلاقی تاریخ، تمدن و معنویت در این سرزمین کهن است؛ سرمایهای گرانسنگ که می تواند بیش از پیش در تعالی فرهنگی و معنوی جامعه ایرانی نقشآفرینی کند.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیهالسلام و تبریک مجدد دهه مبارک کرامت به مردم شریف ایران و استان فارس، از درگاه خداوند سبحان توفیق بهرهمندی هرچه بیشتر جامعه از برکات معنوی این بارگاه ملکوتی و تداوم شکوفایی فرهنگی و معنوی شهر شیراز را در سایهسار این امامزاده جلیلالقدر، مسئلت دارم.