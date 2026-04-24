پیام تبریک استاندار البرز به مناسبت هفته کار و کارگر
استاندار البرز با صدور پیامی هفته کار و کارگر را به تمامی کارگران شریف استان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا از البرز، در متن پیام تبریک هفته کار و کارگر از طرف مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است:
«کار و تلاش، ستون فقرات پیشرفت و سازندگی در هر جامعهای است و کارگران، به عنوان نیروهای مولد و عناصر اصلی تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی در اعتلای ایران اسلامی ایفا میکنند. دستهای پرتوان و اندیشههای خلاق شما در کارگاهها، کارخانهها، مزارع و تمامی عرصههای تولید، گواه صلابت، پشتکار و تعهدتان به میهن است.
بیشک، در شرایطی که منطقه با چالشهای فراوانی روبرو است و شاهد تهاجمات ناجوانمردانه و تنش هایی همچون "جنگ رمضان" هستیم، نقش کارگران در حفظ اقتدار اقتصادی، تأمین نیازهای کشور و تلاش برای سازندگی و بازسازی، حیاتیتر و ستودنیتر از همیشه جلوه میکند. در این برهه حساس، همگرایی و همدلی میان تمامی اقشار جامعه، و به ویژه همت مضاعف کارگران در حفظ و ارتقاء سطح تولید، میتواند پشتوانهای قدرتمند برای عبور از هرگونه تهدید و پیشبرد اهداف توسعهای باشد.
استان البرز، به عنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور، همواره از ظرفیتهای ارزشمند کار و تلاش کارگران شریف بهرهمند بوده است. مسئولان استان، خود را موظف به حمایت از حقوق کارگران، رفع موانع تولید، و تلاش برای ایجاد محیطی امن، پویا و پر از امید برای فعالیت اقتصادی این قشر ارزشمند میدانند. اطمینان داریم که با اتکا به توان داخلی و همبستگی ملی، میتوانیم بر تمامی سختیها فائق آییم و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تحت زعامت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) برای پیشرفت استان گام های بلندی برداریم.
از درگاه ایزد منان، برای تمامی کارگران شریف استان البرز، سلامتی، عزت، رفاه و توفیق روزافزون در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشبرد اهداف سازندگی مسئلت دارم.»