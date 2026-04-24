«ساوانا ۲» به بندرعباس رسید؛ پارکی با ۳۵ گونه حیوانات گرمسیری برای آموزش و تفریح +فیلم
شهردار بندرعباس از افتتاح فاز دوم مجموعه ساوانا خبر داد و گفت: این بوستان با طراحی متفاوت، گونههای متنوع حیوانات گرمسیری و امکاناتی همچون آبشار مصنوعی، بهعنوان فضایی جذاب برای آموزش و سرگرمی شهروندان بهویژه دانشآموزان ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، در آیین افتتاح بوستان «ساوانا ۲» اظهار کرد: با توجه به استقبال شهروندان از مجموعه «ساوانا ۱» که دو سال پیش راهاندازی شد، توسعه این فضا در قالب «ساوانا ۲» در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: این مجموعه در مدت یک سال احداث شده و در آن ۳۵ گونه از حیوانات گرمسیری بهصورت طراحیشده و مصنوعی جانمایی شدهاند تا شهروندان، بهویژه دانشآموزان، بتوانند از ظرفیتهای آموزشی و تفریحی آن بهرهمند شوند.
شهردار بندرعباس با اشاره به کارکرد آموزشی این بوستان تصریح کرد: این فضا میتواند بهعنوان محیطی مناسب برای آموزشهای مرتبط با علوم و زیستشناسی مورد استفاده دانشآموزان قرار گیرد.
نوبانی خاطرنشان کرد: بوستان «ساوانا ۲» در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع احداث شده و دارای امکاناتی از جمله آبشار مصنوعی است که به جذابیت این مجموعه افزوده است.
وی اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژه را ۱۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: توسعه فضاهای شهری با رویکرد ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سطح خدمات شهری در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار دارد.