به گزارش ایلنا، الهام آبتین به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: این گونه آبزی که در آب‌های شیرین جهان زندگی می‌کند، قدمتی بین 200 تا 300 میلیون سال در کره زمین دارد و به همین دلیل به عنوان «فسیل زنده» نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: این سخت‌پوست جزء گونه‌های در معرض خطر انقراض در طبقه‌بندی ایالات متحده آمریکا و اروپا محسوب می‌شود. مشاهده این موجود ارزشمند در تالاب بین‌المللی هامون، نشان دهنده اهمیت اکولوژیکی این تالاب و لزوم حفاظت بیشتر از آن است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تالاب بین‌المللی هامون با وجود خشکسالی های متوالی، همچنان ظرفیت‌های ارزشمند زیستی خود را حفظ کرده و ثبت چنین گونه نادری، امیدها برای احیاء پایدار این تالاب را افزایش می‌دهد.

آبتین به ویژگی‌های تالاب هامون اشاره داشته و تصریح کرد: تالاب بین‌المللی هامون از 3 بخش هامون پوزک، صابری و هیرمند تشکیل شده است. این تالاب یکی از مهم‌ترین تالاب‌های آب شیرین ایران است و از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو به شمار می‌رود.

وی به موقعیت جغرافیایی تالاب هامون اشاره کرده و بیان داشت: تالاب بین‌المللی هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان و در مرز ایران و افغانستان واقع شده است. این تالاب نقش حیاتی در معیشت، کشاورزی، دامداری و تثبیت ریزگردهای منطقه دارد.

انتهای پیام/