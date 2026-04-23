مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خبر داد:

مشاهده فسیل زنده سخت‌پوست آبزی در تالاب بین‌المللی هامون سیستان و بلوچستان

کد خبر : 1777129
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان به مشاهده یک فسیل زنده در استان اشاره کرده و گفت: یک گونه سخت‌پوست آبزی با نام علمی Triops Cancriformis که در جهان به «فسیل زنده» معروف است، در تالاب بین‌المللی هامون مشاهده شد.

به گزارش ایلنا، الهام آبتین به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: این گونه آبزی که در آب‌های شیرین جهان زندگی می‌کند، قدمتی بین 200 تا 300 میلیون سال در کره زمین دارد و به همین دلیل به عنوان «فسیل زنده» نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: این سخت‌پوست جزء گونه‌های در معرض خطر انقراض در طبقه‌بندی ایالات متحده آمریکا و اروپا محسوب می‌شود. مشاهده این موجود ارزشمند در تالاب بین‌المللی هامون، نشان دهنده اهمیت اکولوژیکی این تالاب و لزوم حفاظت بیشتر از آن است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تالاب بین‌المللی هامون با وجود خشکسالی های متوالی، همچنان ظرفیت‌های ارزشمند زیستی خود را حفظ کرده و ثبت چنین گونه نادری، امیدها برای احیاء پایدار این تالاب را افزایش می‌دهد.

آبتین به ویژگی‌های تالاب هامون اشاره داشته و تصریح کرد: تالاب بین‌المللی هامون از 3 بخش هامون پوزک، صابری و هیرمند تشکیل شده است. این تالاب یکی از مهم‌ترین تالاب‌های آب شیرین ایران است و از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو به شمار می‌رود.

وی به موقعیت جغرافیایی تالاب هامون اشاره کرده و بیان داشت: تالاب بین‌المللی هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان و در مرز ایران و افغانستان واقع شده است. این تالاب نقش حیاتی در معیشت، کشاورزی، دامداری و تثبیت ریزگردهای منطقه دارد.

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید