خسارت هزار میلیارد تومانی جنگ به شبکه توزیع برق استان اصفهان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در پی جنگ رمضان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به شبکههای برق استان اصفهان وارد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار داشت: در پی جنگ رمضان و اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی صهیونیستی به تأسیسات، ساختمان ها و شبکههای برق، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آمده است.
وی افزود: تیمهای تخصصی و عملیاتی شرکت بلافاصله برای ترمیم آسیبها وارد عمل شدهاند و از اختلال در روند خدمت رسانی به مردم جلوگیری شد.
مرادی با اشاره به مأموریتهای ۲۴ ساعته نیروهای عملیاتی شرکت، گفت: حفظ پایداری شبکه برق بدون حضور سیمبانان امکانپذیر نیست و بخش مهمی از کیفیت خدمترسانی ما، مرهون تعهد و تخصص این همکاران است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تصریح کرد: این شرکت در مسیر تلاش برای حفظ پایداری شبکه، یک شهید تقدیم کرده است؛ شهیدی که جان خود را برای روشن نگهداشتن چراغ خانههای مردم فدا کرد و نام او بهعنوان نمادی از ایثار و مسئولیتپذیری در تاریخ صنعت برق استان و کشور ماندگار خواهد بود.