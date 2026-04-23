کارگروه ویژه پیشگیری و رفع تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز در باغات شیراز
مدیریت شهری شیراز برای تقویت حفاظت از باغات قصردشت و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، هماهنگی بیشتری پیش میبرد؛ هماهنگیهایی که به گفته سیاستگذاران و مدیران حوزه مدیریت شهری، روند رسیدگی به تخلفات را منسجمتر کرده و صیانت از این پهنه سبز ارزشمند را مؤثرتر سازند.
به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر شیراز، ضمن ابراز قدردانی از کارکنان شهرداری که حتی در ایام جنگ و نوروز در محل کار خود مستقر بوده و نسبت به رسیدگی به امور شهر فعال بودهاند، گفت: در ایام نوروز با اینکه برخی سودجویان فرصت را مناسب ساختوساز میدانستند، نیروهای شهرداری در جهت رفع تخلف برآمدهاند و نسبت به پیشگیری از تخلفات ساختمانی اقدام کردهاند.
مسعود زارعی، افزود: راهکارهای مناسب در این ایام با توجه به شرایط برای رفع تخلف میبایست از طرف همه دستگاههای مرتبط حسابشده باشد؛ لذا ما بر آنیم تا در کارگروهها به این مسأله بپردازیم.
تأکید بر تعیین دقیق محدوده باغات
رئیس کمیته حفظ و صیانت از باغات شورای اسلامی شهر شیراز، نیز ضمن بیان موارد تخلف در محدوده باغات عنوان کرد: شهرداری شیراز و ناحیه باغات به وظایف خود مبنی بر هشدار به متخلفان و ایجاد عملیاتهای پیاپی در راستای پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز به همراه یگان ویژه عمل کرده است.
ابراهیم کمالی، افزود: هر چه سریعتر محدوده و مرز ناحیه باغات مشخص شود تا سه منطقه (۱، ۶ و ۱۲) نسبت به اجرای وظایف خود دقیقتر بتوانند وارد عمل شوند و این موضوع هر چه سریعتر مصوب و اجرایی شود. همچنین با توجه به کمبود نیروی انسانی و ماشینآلات در ناحیه ویژه باغات، میبایست زیرساختهای لازم برای ناحیه ویژه تأمین شود تا با قدرت بیشتری بتوانند وظایف محوله خود را در جهت حفظ و صیانت باغات به انجام برسانند.
رفع کامل تخلفات و صیانت از باغات نیازمند همکاری جدی دستگاههاست
مدیر ناحیه ویژه باغات (شهردار منطقه ۱۲)، نیز گفت: نیروهای اجرایی ناحیه ویژه باغات به صورت مستمر با اجرای عملیات پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز اعم از ابلاغ اخطار به متخلفان، جمعآوری ادوات و مصالح ساختمانی و... با دستور مراجع قضایی و همراهی یگان ویژه نیروی انتظامی مسئولیت خود را به خوبی انجام دادهاند.
بیژن زارعی، افزود: رفع کامل تخلفات و صیانت از باغات نیازمند همکاری جدی سایر دستگاههاست تا این میراث سبز بهطور مؤثر حفظ شود. او همچنین پیشنهاد داد هر چه سریعتر قرارگاهی متشکل از نیروی انتظامی، شهرداری شیراز، دادستانی، امور اراضی و دیگر نهادها راهاندازی شود تا تصمیمات هماهنگ و مؤثرتری اتخاذ شود.
اجرای دقیق وظایف مناطق پس از تعیین مرزها
سارا قائدی، شهردار منطقه یک شیراز ، گفت: در صورت مشخص شدن قطعی و دقیق محدوده باغات، منطقه یک نیز مطابق وظایف خود نسبت به رفع تخلف، اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.
فرزاد میرزایی، شهردار منطقه ۶ شیراز، ضمن بیان چند پیشنهاد مناسب برای رفع تخلفات بدون تنش عنوان کرد: برای مسائل تخلفات در باغات میبایست به دنبال خلافساز گشت و بهطور اساسی با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد و باید به طور بنیادی این مسأله پیگیری شود.
عباداله زارعی، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری معاونت محبط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، نیز گفت: با متخلفان و ساختوسازهای غیرمجاز هیچ مماشاتی نداشته و به صورت قاطع و قانونی با حمایت دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی نسبت به پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر خصوصاً محدوده باغات اقدام میشود.