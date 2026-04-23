مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان:
پروژه ۱۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن زیتون در شهر گرگان در آستانه بهره برداری
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: پروژه ۱۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن زیتون در شهر گرگان در آستانه بهره برداری است ودر زمینی به مساحت حدود ۱۰ هزار متر مربع در ۵ بلوک ۳۶ واحدی و در ۶ طبقه روی پیلوت احداث شده است.
به گزارش ایلنا ازگلستان، داود خسروی در جریان بازدید از مراحل پایانی عملیات ساختمانی پروژه ۱۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن زیتون که یکی از پروژههای نهضت ملی در شهر گرگان است، از بهره برداری این پروژه در آیندهای نزدیک خبر داد.
وی با بیان اینکه این پروژه ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از انتخاب واحد متقاضیان این پروژه خبر داد و ابراز داشت: نصبیجات واحدها از جمله آیفون و مسقف کردن پارکینگها و راه اندازی آسانسورها در حال انجام است و به جهت تسریع در بهره برداری از واحدها، مالکان واحدهای این پروژه هم در حال نصب کابینت و… هستند.
وی افزود: پروژه ۱۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن زیتون در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هزار متر مربع در ۵ بلوک ۳۶ واحدی و در ۶ طبقه روی پیلوت احداث شده است.