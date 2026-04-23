بارش ها، مشارکت مردم و دولت راه نجات دریاچه ارومیه/ چراغ احیای دریاچه ارومیه نباید خاموش شود

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بشیر جعفری رئیس کمیسیون آب و کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز در این نشست گفت: سازمان محیط زیست کشور باید بابت دریافت و هزینه سه میلیون دلار کمک های خارجی برای احیای دریاچه ارومیه توضیح دهد و در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و فعالان محیط زیست با رییس سازمان محیط زیست کشور از ایشان برای شفاف سازی آن سئوال شد.

وی گفت: برای احیای دریاچه ارومیه بارش ها،و مشارکت مردم و دولت نیاز اساسی است و علاوه برآن مدیریت یکپارچه در بعد ملی و محلی نیز موضوع اساسی است.

و در این راستا پیشنهاد ایجاد صندوق مردمی اخذ کمک های مردمی و مجامع و سازمان‌های غیر دولتی و نیکوکارانه خارج و داخل کشور را نیز باید دنبال کنیم.عضو هیات نمایندگان اتاق تجار تبریز افزود: یک مسئله مهم اینکه دانشگاه‌های بزرگ و معتبر چون دانشگاه تبریز نیز موضوع احیای دریاچه ارومیه را چندان جدی نمی گیرند.

محمد علی سبحان اللهی استاندار اسبق استان نیز با اشاره به این نکته که چراغ و مطالبه عمومی احیای دریاچه ارومیه بعنوان نگین آبی کشور نباید فراموش شود گفت: نباید به بارش ها چشم دوخت ،بلکه با مدیریت یکپارچه و سکانداری یک شخصیت ملی کار بلد زیر نظر دکتر پزشکیان این امر مهم را به جد دنبال کنیم. و خانه توسعه آذربایجان امسال احیای دریاچه ارومیه را جزو الویتهای کار گروه کساورزی خود قرار داده است‌.

بهروز ساری صراف استاد دانشگاه تبریز نیز با اشاره به این نکته که حجم آب حاصل از بارش‌های نسبتا خوب امسال در این دریاچه به حدود ۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد گفت:متاسفانه بدلیل عدم مدیریت و عدم ساماندهی مسیر رودخانه های واقع در حوضه دریاچه ارومیه،نتوانستیم همه جریانات آب رودخانه ها را به دریاچه هدایت کنیم، این امکان بود دریاچه را با همین بارش های اسفند و فروردین ماه می توانستیم به تراز بالاتری از تراز فعلی ارتقا دهیم.

حجم فعلی دریاچه ارومیه دو میلیارد و هشتصد میلیون مترمکعب ،براورد شده است در حالی که براحتی می‌شد تا پایان اردیبهشت ماه حجم آب دریاچه را به بالاتر از چهار میلیارد متر مکعب آب رساند حجم تبخیر آب این دریاچه در طول سال به بیش از ۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد بنابراین در صورت عدم مدیریت تبخیر آب، در مهر و آبان سال جاری، باز دریاچه خشک خواهد شد.

بنابراین باید در اولویت اول و دوم به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و ارتقا بهره وری و ارتقای تکنیک های آبرسانی اهتمام ورزید و در نهایت باید به فکر انتقال آب از سایر حوضه های آبی خارج کشور به دریاچه ارومیه باشیم.

یونس اکبر زاده رییس مرکز تحقیقات هواشناسی آذربابجان شرقی نیز اعلام کرد درجه حرارت امسال استان حداقل دو درجه افزایشی است که بر شدت تبخیر آب دریاچه در تابستان سال جاری می افزاید.ایجاد و تشکیل پژوهشکده مطالعات پایش آب و هواشناسی » از اقدامات ضروری در پیش بینی جوی در شرایط تغییر اقلیم است که باید در استان دنبال شود.

در این نشست مصطفی قنبری رییس خانه کشاورز استان و رییس کارگروه کشاورزی خانه توسعه، و حسن علیزاده پروین محقق حوزه فرهنگی و اجتماعی ودکتر کاظم زاده محقق حوزه مسائل آب و محیط زیست کشوربه ایراد نکته نظرات خود در باره احیای دریاچه ارومیه پرداختند.

