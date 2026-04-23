کلاهبرداری ۱۴ میلیاردی با چک یک کارتن خواب

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان خرید آجیل به پلیس آگاهی استان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد که فردی با مراجعه به مغازه خشکبارفروشی وی، مقدار یک تن آجیل خریداری کرده و یک فقره چک در قبال آن ارائه داده است که شاکی پس از مراجعه به بانک متوجه شد، حساب مربوطه فاقد موجودی بوده و دارای چندین فقره چک برگشتی است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات تکمیلی دریافتند که چک ارائه شده متعلق به فردی کارتن‌خواب بوده و شخص کلاهبردار با استفاده از این روش، اقدام به فریب فروشنده کرده است.

جمالی اضافه کرد: مأموران در جریان اقدامات اطلاعاتی خود، موفق شدند محل اختفای متهم در شهر قزوین را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی و هنگام مواجهه با مدارک و مستندات، لب به اعتراف گشود و به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال اعتراف کرده است، ادامه داد: متهم با تکمیل پرونده روانه زندان شد.

انتهای پیام/