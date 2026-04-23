جانشین انتظامی قزوین خبر داد؛
کلاهبرداری ۱۴ میلیاردی با چک یک کارتن خواب
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی که با ارائه یک فقره چک بلامحل بیش از ۱۴ میلیارد ریال از یک خشکبار فروش کلاهبرداری کرده بود،خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان خرید آجیل به پلیس آگاهی استان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد که فردی با مراجعه به مغازه خشکبارفروشی وی، مقدار یک تن آجیل خریداری کرده و یک فقره چک در قبال آن ارائه داده است که شاکی پس از مراجعه به بانک متوجه شد، حساب مربوطه فاقد موجودی بوده و دارای چندین فقره چک برگشتی است.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات تکمیلی دریافتند که چک ارائه شده متعلق به فردی کارتنخواب بوده و شخص کلاهبردار با استفاده از این روش، اقدام به فریب فروشنده کرده است.
جمالی اضافه کرد: مأموران در جریان اقدامات اطلاعاتی خود، موفق شدند محل اختفای متهم در شهر قزوین را شناسایی و وی را دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی و هنگام مواجهه با مدارک و مستندات، لب به اعتراف گشود و به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال اعتراف کرده است، ادامه داد: متهم با تکمیل پرونده روانه زندان شد.