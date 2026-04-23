ورود سامانه بارشی جدید به خوزستان از روز شنبه

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان، بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط روز شنبه جوی نسبتاً پایدار همراه با روند افزایش دما در سطح استان مورد انتظار است.

سپس به‌تدریج استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اواسط هفته در اغلب نقاط سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و ریزش تگرگ در برخی نواحی خواهد شد.

شمال خلیج فارس نیز طی این روزها مواج پیش‌بینی می‌شود.

