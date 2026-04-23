به گزارش ایلنا از خوزستان، نوروز جمال‌پور، اظهار کرد: تقریباً حرکت برخی از دام‌ها و عشایر شروع شده و معمولا در مسیر کوچ و میان‌بندها مستقر می‌شوند. با توجه به شرایطی که استان‌های ییلاقی به لحاظ سردی هوا، سرمایش و شرایط برف‌گیر بودن دارند، وضعیت علوفه برای استقرار عشایری که از قشلاق می‌روند تقریباً نامناسب است.

وی افزود: بنابراین با توجه به هشدارها و جلساتی که برگزار شد، مسئولان حوزه منابع طبیعی گفتند که تا بیستم اردیبهشت اجازه ورود عشایر را در مناطق ییلاقی ندهیم. عشایرمان در استان خوزستان به سمت مناطق ییلاقی حرکت کردند، ولی در میان‌بندهای درون استان مستقر می‌شوند.

جمالپور ادامه داد: با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام دادیم و خدماتی که در مسیر کوچ قرار است داده شود و با برگزاری جلسات شورای عشایری در سطح شهرستان‌ها و کمک‌های سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در خصوص بحث تأمین امنیتشان، انشاالله عشایر در محل میان‌بندها مشکلی نداشته باشند و در موعد ۱۵ الی بیستم اردیبهشت در مناطق ییلاقی مستقر شوند.

اصلاح مسیرهای کوچ و نصب بنرهای هشدار برای محافظت از دام‌ها

سرپرست اداره کل امور عشایر استان خوزستان بیان کرد: عمدتاً دام عشایر به وسیله ماشین حمل می‌شود اما در شهرستان‌ها همکاران ما به صورت میدانی وارد عمل شدند، نسبت به آبرسانی سیار و مرمت و اصلاح مسیرهای ترددی که در بارندگی‌های اخیر آسیب دیده بودند، اقدام شد تا تردد آسان باشد.

وی بیان کرد: با توجه به ماشین‌هایی که خسارت و صدمات به دام عشایر در مسیر کوچ وارد می‌کنند، بنرهایی را در مسیر تونل‌ها و جاده‌ها نصب کردیم تا مراقب دام عشایر باشند. این‌ها اقدامات مستمری هستند که هر ساله در مسیر کوچ انجام می‌شود. همچنین هماهنگی‌هایی با نیروهای انتظامی انجام شده تا مراقبت لازم را از دام داشته باشند و احیاناً دام عشایر در مسیر کوچ به سرقت نرود.

سرپرست اداره کل عشایر استان خوزستان در خصوص آمار خانوارهای عشایری در خوزستان، گفت: بر اساس آخرین سرشماری، ۳۳ هزار خانوار در خوزستان ثبت شده که حدود ۱۷۰ هزار نفر هستند. این آمار قرار است در سال ۱۴۰۵ مجدداً بازنگری شود، چون این آمار توسط مرکز آمار ایران هنوز تایید نهایی نشده است.

جمال‌پور افزود: قرار است امسال مجدادا آماربرداری عشایر انجام شود تا آمار دقیقی از جامعه عشایری استان برای برنامه‌ریزی‌های بعدی در اختیار داشته باشیم. ما در فصل پیش‌رو میزبان عشایر ۶ تا ۷ استان دیگر هم هستیم که با آن‌ها نیز آمار ما قطعا بیشتر خواهد شد.

نقش حیاتی عشایر در امنیت غذایی و مرزداری استان

وی تاکید کرد: من از همه مسئولین و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله هلال احمر، شبکه‌های دامپزشکی، بهداشت و درمان و سایر مسئولین محلی و استانی درخواست می‌کنم تا مراقبت و صیانت بیشتری از عشایر انجام شود. عشایر مردم کم‌توقع و پربرکت و اثرگذار هستند و در تولید و امنیت غذایی استان و همچنین در مرزداری نقش بسزایی دارند.

جمال‌پور گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز شاهد دلاوری‌ها و ایثار و شجاعت عشایر بودیم. عشایر در دوردست‌ها زندگی می‌کنند و به خاطر دوری آن‌ها از مراکز توسعه، در خیلی از شاخص‌های برخورداری، وضعیت مناسبی ندارند. ما متولی امور عشایر هستیم اما به دلیل پراکندگی‌شان و چندوجهی بودن مشکلاتشان، رفع این مشکلات تنها از دست ما برنمی‌آید و به کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان در این زمینه نیاز داریم.