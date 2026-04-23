خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۵

کد خبر : 1777041
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و طلا امروز در بازار روند صعودی دارد و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در حال معامله است.

انس جهانی به ۴۷۰۶ دلار رسیده و هر دلار در بازار ایران نیز ۱۵۳ هزار تومان قیمت دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید