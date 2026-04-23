قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۵
کد خبر : 1777041
قیمت سکه و طلا امروز در بازار روند صعودی دارد و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در حال معامله است.
انس جهانی به ۴۷۰۶ دلار رسیده و هر دلار در بازار ایران نیز ۱۵۳ هزار تومان قیمت دارد.