گرم شدن هوای آخر هفته در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با خروج سامانه هوای بارشی، هوای استان از فردا تا اوایل هفته آینده پایدار، همراه با افزایش محسوس دمای هوا پیش بینی شده است.

محمد دادرس گفت: با خروج تدریجی سامانه بارشی از آسمان گیلان، کاهش ابر و افزایش دمای ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا، شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده در بیشتر ساعات پایدار پیش بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر در این مدت برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است.

