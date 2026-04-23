گام بلند بیمه آتیهسازان برای بهبود خدمات بیمه تکمیلی به یک میلیون بازنشسته مازندرانی
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در آیین افتتاح ساختمان جدید شعبه بیمه آتیهسازان حافظ در ساری، گفت: نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت این استان را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند که افتتاح این ساختمان میتواند به بهبود ارائه خدمات بیمه تکمیلی به این قشر کمک کند.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی در آیین افتتاح ساختمان جدید شعبه بیمه آتیهسازان حافظ در ساری، این روز را «میمون و مبارک» توصیف کرد و افزود: بزرگترین سرمایه کشور نیروی انسانی است و افتتاح این مجموعه گامی مهم در جهت خدمترسانی به این سرمایه ارزشمند، بهویژه کارگران و بازنشستگان محسوب میشود.
وی با اشاره به جمعیت قابل توجه بازنشستگان در استان مازندران افزود: نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت این استان را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند که نیازمند خدمات درمانی مناسب هستند و افتتاح این ساختمان میتواند به بهبود ارائه خدمات بیمه تکمیلی به این قشر کمک کند.
دریابیگی با بیان اینکه مطابق قانون اساسی و قانون الزام، درمان در کشور باید رایگان باشد، گفت: با این حال، در عمل دولت و سازمان تأمین اجتماعی تاکنون نتوانستهاند بهطور کامل پاسخگوی نیازهای درمانی مردم باشند؛ از همین رو، بیمه تکمیلی درمان بهعنوان یک ضرورت شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، قراردادهایی میان کانون عالی بازنشستگان، تشکلهای کارگری و شرکت آتیهسازان حافظ منعقد شده تا هزینههای مازاد بر بیمه پایه پوشش داده شود. انصافاً نیز این شرکت در سالهای گذشته عملکرد قابل قبولی در ارائه خدمات به بازنشستگان داشته است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به وجود نارضایتی در میان بازنشستگان تصریح کرد: این نارضایتیها بیش از آنکه ناشی از عملکرد بیمهگر باشد، ریشه در مشکلات مالی و بدهیهای انباشته دارد. سازمان تأمین اجتماعی مطالبات قابل توجهی از دولت دارد که بهموقع پرداخت نشده و همین موضوع باعث ایجاد اختلال در زنجیره ارائه خدمات شده است.
وی افزود: از یک سو، حق بیمه از حقوق کارگران و بازنشستگان کسر میشود و از سوی دیگر، تعهدات دولت در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی بهطور کامل انجام نمیگیرد؛ در نتیجه، پرداختها به بیمه تکمیلی نیز با تأخیر مواجه میشود و این مسئله نارضایتیهایی را در جامعه بازنشستگان ایجاد کرده است.
دریابیگی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط گفت: انتظار داریم با پیگیریهای رئیسجمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود.
وی تأکید کرد: آنچه برای بازنشستگان اهمیت دارد، عمل به تعهدات قانونی است، نه صرفاً بیان وعدهها و شعارها. منابعی که از حقوق افراد کسر شده باید در زمان مناسب به چرخه خدمات بازگردد تا رضایت جامعه هدف تأمین شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران متذکر شد: با تحقق این مطالبات و تقویت همکاریها، میتوان امیدوار بود که سطح خدمات درمانی به بازنشستگان ارتقا یافته و دغدغههای موجود در این حوزه به حداقل برسد.