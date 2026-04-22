به گزارش ایلنا از خوزستان، آغاسی که ۵۷ سال سن داشت، متولد شهرستان ایذه بود و دوران فوتبالی خود را از تیم آنزان ایذه آغاز کرد.

او پس از درخشش در رقابت‌های لیگ خوزستان، با دعوت لفته سه‌برادران راهی تیم جنوب اهواز شد و دروازه‌بان قابل اعتمادی در سطح اول فوتبال ایران به شمار می‌رفت.

در ادامه مسیر حرفه‌ای، آغاسی در سال ۱۳۷۴ برای دو فصل به پرسپولیس تهران پیوست و همچنین سابقه بازی در تیم‌های فولاد خوزستان، استقلال اهواز و راه‌آهن تهران را در کارنامه دارد.

او پس از خداحافظی از مستطیل سبز، مدتی نیز به عنوان مربی دروازه‌بانان در تیم‌های پایه راه‌آهن و ذوب‌آهن اصفهان فعالیت می‌کرد.

شکرخدا آغاسی، عموی عارف آغاسی بازیکن کنونی تیم استقلال تهران، روز گذشته درگذشت و پیکر او امروز به خاک سپرده شد.

خبرگزاری ایلنا در خوزستان، درگذشت این بازیکن خوش اخلاق را به خانواده محترم وی و جامعه‌ای ورزش کشور تسلیت عرض می‌نماید.

