پیکر شکرخدا آغاسی، دروازهبان پیشکسوت فوتبال خوزستان و کشور، در فولادشهر تشییع شد
مراسم تشییع پیکر شکرخدا آغاسی، دروازهبان پیشکسوت فوتبال خوزستان و بازیکن سابق پرسپولیس، صبح امروز (دوم اردیبهشت) در فولادشهر اصفهان برگزار شد و جمعی از اهالی فوتبال و دوستداران او در این مراسم حضور داشتند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، آغاسی که ۵۷ سال سن داشت، متولد شهرستان ایذه بود و دوران فوتبالی خود را از تیم آنزان ایذه آغاز کرد.
او پس از درخشش در رقابتهای لیگ خوزستان، با دعوت لفته سهبرادران راهی تیم جنوب اهواز شد و دروازهبان قابل اعتمادی در سطح اول فوتبال ایران به شمار میرفت.
در ادامه مسیر حرفهای، آغاسی در سال ۱۳۷۴ برای دو فصل به پرسپولیس تهران پیوست و همچنین سابقه بازی در تیمهای فولاد خوزستان، استقلال اهواز و راهآهن تهران را در کارنامه دارد.
او پس از خداحافظی از مستطیل سبز، مدتی نیز به عنوان مربی دروازهبانان در تیمهای پایه راهآهن و ذوبآهن اصفهان فعالیت میکرد.
شکرخدا آغاسی، عموی عارف آغاسی بازیکن کنونی تیم استقلال تهران، روز گذشته درگذشت و پیکر او امروز به خاک سپرده شد.
