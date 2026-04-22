واژگونی خودرو ال۹۰ در مسیر میامی - سبزوار سه فوتی داشت
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود گفت: واژگونی خودرو ال۹۰ در جاده تهران - مشهد در محدوده میامی - سبزوار موجب فوت سه سرنشین مرد و ۴۰، ۵۰ و ۵۲ ساله شد.
به گزارش ایلنا، مهسا عظیمی روز چهارشنبه افزود: واژگونی خودرو ال۹۰ بعد از سهراهی بیارجمند در مسیر میامی- سبزوار ساعت سه و ۴۰ دقیقه بامداد به مرکز اورژانس گزارش و در کوتاهترین زمان ممکن ۲ آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: ۲ سرنشین حادثه در دم فوت کرده بودند و یک نفر مصدوم با همراهی تیم امداد و نجات هلالاحمر از خودرو خارج شد که به دلیل شدت آسیب با وجود تلاشهای تیم اورژانس در صحنه جان باخت.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقشی مهم در پیشگیری از وقوع حوادث جبرانناپذیر دارد و انتظار میرود رانندگان رعایت این قوانین از جمله پرهیز از رانندگی با سرعت غیرمجاز را مدنظر قرار دهند.
به گزارش ایلنا، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شاهرود با ۲۱۵ کارشناس در ۱۸ پایگاه جادهای، چهار پایگاه شهری،یک پایگاه اورژانس بانوان ، ۳ دستگاه موتورلانس، پایگاه اورژانس هوایی با یک فروند بالگرد و ۳۲ دستگاه آمبولانس به هموطنان خدماترسانی میکند.
براساس آمار، سالانه بیش از ۱۵ میلیون مسافر در مسیر اصلی محور تهران- مشهد و برعکس از استان سمنان تردد میکنند.