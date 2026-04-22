پلیس لرستانی در درگیری با اشرار به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان روز سه‌شنبه اعلام کرد: سحرگاه امروز، در جریان اجرای ماموریت‌های پلیسی و مقابله با اشرار مسلح جاده‌ای، استوار یکم میلاد مرادی‌ تبار یکی از فرزندان رشید و غیور استان به فیض عظمای شهادت نائل آمد و نام خود را در رسته قافلان نور ثبت کرد.

براساس این گزارش، این مامور فداکار که در مسیر پاسداری از امنیت شهروندان جان‌فشانی کرد و حین درگیری با عناصر مسلح ضد امنیتی به شهادت رسید.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام فردا، چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه راس ساعت ۰۹:۳۰ در گلزار شهدای شهر خرم‌آباد با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معزز شهید و همرزمان وی برگزار می‌شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از مردم مومن، فهیم و قدرشناس شهرستان خرم‌آباد دعوت کرده است با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید، همراهی و همدلی خود با خانواده بزرگ نیروی انتظامی را نشان دهند.

