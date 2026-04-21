جنگ آیندگان بر سر آب داستان یا افسانه نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی امشب در جلسه حفظ منابع آب استان که با حضور مدیران و نمایندگانی از شرکتهای آب منطقه ای، آب و فاضلاب، جهاد کشاورژی، منابع طبیعی و شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات ریشه ای و عمده در استان، کمبود منابع آب و تخریب سفره های زیر زمینی است که در صورت عدم رسیدگی هرگز قابل جبران نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه جنگ آیندگان بر سر آب موضوعی جدی است و داستان یا افسانه نیست، افزود: سفره‌های آب زیر‌زمینی استان سرمایه فرزندانمان است که با بی‌توجهی در حال نابودی است و اگر این روند ادامه یابد، نسل آینده دچار معضلات عمده و بالاخص در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی خواهند شد و امنیت غذایی و زیستی آنها به خطر خواهد افتاد.

وی در پایان‌ با اشاره به سرعت بالای فرونشست در دشت قزوین از دستگاههای اجرایی خواست، برنامه‌ها و سناریوهای طراحی شده جهت مدیریت بلندمدت و‌ کوتاه‌مدت در حوزه تامین آب شرب و کشاورزی را به قید فوریت آماده ‌و تدوین کنند.

