نماینده قائمشهر در مجلس:
وحدت ملی، راهبرد اصلی پیروزی در جنگ اقتصادی است/ پاسخ قاطع فرزندان ملت به آسیب در بنادر و زیرساختها
عمران عباسی با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری در مسیر اقتصاد مقاومتی، امنیت ملی و حضور مردم را اضلاع اصلی قدرت ایران در برابر تهدیدات دانست. وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به بنادر، پلهای استراتژیک و واحدهای تولیدی در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد که هماهنگی میان میدان، دیپلماسی و تابآوری اقتصادی، زمینهساز عبور از بحران و ساخت ایرانی قویتر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، عمران عباسی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» اظهار داشت: وحدت و همراهی تمامی نهادها و آحاد مردم، عامل اصلی حفظ استقلال، هویت ایرانی و موفقیت در مقابله با تهدیدات خارجی است.
وی با تأکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری یک راهبرد عملیاتی است، افزود: همه ما سرباز این سرزمین هستیم و وظیفه داریم از تمدن و امنیت ملی حفاظت کنیم. امروز تبعیت از رهبری و تمرکز بر امنیت ملی، ستون اصلی مقاومت ایران در برابر دشمنان است.
عباسی با تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و نظامی اخیر تصریح کرد: در این جنگ تحمیلی، اگرچه برخی پلهای استراتژیک، بنادر و واحدهای تولیدی ما آسیب دیدند، اما فرزندان ایران در نیروهای مسلح با ایستادگی و جانفشانی، پاسخهای هوشمندانه و به موقعی به دشمن دادند. وی افزود: رزمندگان ما در یگانهای مختلف ماهها دور از خانواده در جبههها ایستادگی کردند تا امنیت کشور تضمین شود.
عضو مجمع نمایندگان مازندران، هماهنگی میان قوای نظامی و دستگاه دیپلماسی را ستودنی خواند و گفت: در کنار نبرد میدانی، دیپلماسی فعال توانست از مداخله کشورهای منطقه جلوگیری کند و حضور حماسی مردم در خیابانها نیز ضلع سوم قدرت ایران را شکل داد.
وی با اشاره به نبرد اخیر تحت عنوان «جنگ رمضان» خاطرنشان کرد: این نبرد تنها یک میدان نظامی نبود، بلکه جنگ اندیشه و دیپلماسی بود که در آن هماهنگی میان نیروهای مسلح و حضور فعال مردم در تصمیمگیریها نقش تعیینکنندهای داشت.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس، فرهنگ و هویت ملی را پشتوانه رزمندگان دانست و افزود: فرهنگ ایرانی و آموزههای تشیع، ستون اصلی مقاومت معنوی ماست. مردم با حمایتهای خود نشان دادند که همزمان با میدان رزم، در صیانت از امنیت کشور نقشآفرین هستند.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات ایران، از مقابله نظامی تا دیپلماسی، نشاندهنده هوشمندی ملت و پیروی از رهبری انقلاب است. آیندگان از این رشادتها یاد خواهند کرد و این تابآوری، زمینهساز ساخت ایرانی قویتر و امنتر در آینده خواهد بود.