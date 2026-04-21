معاونت سیاسی استانداری هرمزگان اعلام کرد:

شنیدن صدای انفجار در بندرعباس به دلیل انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ رمضان

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجاری که در شهرستان بندرعباس شنیده شده است، مربوط به انهدام کنترل شده مهمات عمل نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان است. شهروندان نگران نباشند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل نکرده و باقیمانده حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی از جنگ رمضان به مناطقی در اطراف شهرستان بندرعباس، صدای انفجار شنیده می‌شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: با توجه به وقوع انفجارهای کنترل شده در پی انهدام مهمات مذکور، جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. در هفته‌های اخیر نیز چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان هرمزگان انجام شده است.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق نظامی و پیرامونی صورت می‌گیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.

