مدیرعامل آبفای استان خبر داد:
تخصیص 3500 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب مناطق روستایی استان مرکزی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: در راستای تأمین آب مناطق روستایی این استان 3500 میلیارد ریال اعتبار از محل 9000 میلیارد ریال اعتبارات مدیریت بحران استان تخصیص یافت. این میزان اعتبار در مرحله نخست اختصاص یافته و در مرحله دوم نیز 1450 میلیارد ریال اختصاص مییابد.
به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: اعتبارات بسیاری از پروژهها با دستور استاندار مرکزی تخصیص یافته است. در این راستا با وجود افزایش هزینهها، صدور مجوز برای خرید اوراق مرابحه میتواند کمک بزرگی به مجموعه آبفا باشد. امید است با موافقت استاندار، امکان استفاده از اوراق مرابحه در سال مالی 1404 نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: با همکاری سازمان برنامهوبودجه و فرمانداران شهرستانهای تابعه استان مرکزی، پروژههای بسیار خوبی در روستاهای شهرستانهای مختلف این استان تعریف شده است. با این حال، برای تسریع در اجرای پروژهها و پاسخگویی به نیازهای روستاهای استان، نیازمند حمایت بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به مهمترین منابع تأمین آب مورد نیاز در سطح استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: آب مورد نیاز این استان از 726 حلقه چاه، 42 رشته چشمه و 26 رشته قنات تأمین میشود. در بخش شهری 337 هزار مشترک و در بخش روستایی نیز 169 هزار مشترک آب وجود دارد.