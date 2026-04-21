خرید بیش از ۵۸ هزار تن گندم در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، امید جهان‌نژادیان اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون بیش از ۵۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان به‌صورت تضمینی خریداری شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید در سطح خوزستان فعال است که شامل ۶۷ مرکز وابسته به تعاون روستایی به‌عنوان مباشر و ۴۵ مرکز ذخیره‌سازی استاندارد تحت پوشش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی است.

جهان‌نژادیان افزود: فرایند خرید در مراکز از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ ادامه دارد و در صورت حضور کامیون‌های حامل گندم در ورودی مراکز، دریافت محصول تا پایان وقت انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در ادامه بیان کرد: عملیات خرید گندم از ۲۱ فروردین‌ماه و از شهرستان هندیجان آغاز شده و تاکنون شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، امیدیه، سوسنگرد، حمیدیه، هویزه و شوشتر وارد مرحله برداشت و تحویل گندم شده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: سایر شهرستان‌ها نیز طی روزهای آینده به‌تدریج وارد مرحله برداشت و خرید می‌شوند.