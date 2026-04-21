معدوم سازی سه مزرعه بزرگ کشت خشخاش در شهرستان حمیدیه

معدوم سازی سه مزرعه بزرگ کشت خشخاش در شهرستان حمیدیه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه و صیانت از امنیت اجتماعی با هوشیاری دستگاه قضایی و همکاری ضابطین سه مزرعه بزرگ کشت خشخاش در شهرستان حمیدیه شناسایی و به‌طور کامل معدوم شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از دادگستری استان، هادی حاتمیان امروز سه‌شنبه بیان کرد: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در نقاط حاشیه‌ای شهرستان، رسیدگی موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از تایید صحت گزارش‌ها، دستور قضایی فوری صادر و تیم‌های عملیاتی متشکل از پلیس مبارزه با مواد مخدر و عوامل انتظامی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

حاتمیان گفت: در این عملیات ضربتی، با حضور میدانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه، سه مزرعه مجزا که تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش بود شناسایی و تمامی بوته‌ها در همان محل امحا و معدوم شد. ‌

حاتمیان با تاکید بر برخورد بدون اغماض با مخلان امنیت و سلامت جامعه تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه افزود: دستگاه قضا اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با استفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانواده‌ها را به خطر بیندازند و از شهروندان درخواست دارم تا هرگونه گزارش در زمینه کشت یا توزیع مواد مخدر را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند.

