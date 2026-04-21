به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی‌محمد زورآوند در جمع خبرنگاران افزود: میانگین بارش استان کرمانشاه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به ۵۳۱.۵ میلی‌متر رسیده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۴۱ میلی‌متر و در دوره بلندمدت ۴۰۶ میلی‌متر بوده است؛ بدین ترتیب بارش‌ها نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه طی سه روز گذشته و در اثر فعالیت آخرین سامانه بارشی بیشترین بارندگی در شهرستان پاوه با ۶۸ میلی‌متر ثبت شد، ادامه داد: شهرستان پاوه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۰۶۸ میلی‌متر بارندگی داشته که در مقایسه با ۵۶۲ میلی‌متر در سال گذشته و ۷۱۰ میلی‌متر در بلندمدت، نشان‌دهنده ۹۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل و ۵۱ درصد رشد نسبت به میانگین بلندمدت است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: در شهر کرمانشاه نیز بارش سه‌روزه اخیر ۳۲ میلی‌متر گزارش شده و مجموع بارش سال زراعی جاری به ۴۰۲ میلی‌متر رسیده است؛ این رقم در سال گذشته ۳۰۶ میلی‌متر و در بلندمدت ۳۵۰ میلی‌متر ثبت شده که بیانگر ۳۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته و ۱۳ درصد رشد نسبت به میانگین بلندمدت است.

زورآوند ادامه داد: بیشترین افزایش بارش نسبت به سال گذشته مربوط به شهرستان گیلانغرب بوده که با ۸۳۰ میلی‌متر بارندگی در سال زراعی جاری، نسبت به میزان ۳۱۳ میلی‌متر در سال گذشته ۱۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بارش بلندمدت این شهرستان نیز ۴۰۶ میلی‌متر ثبت شده که حاکی از رشد قابل توجه نسبت به میانگین‌های گذشته است.

مدیرکل هواشناسی استان گفت: تمامی شهرستان‌های استان به‌جز کنگاور و سنقر دارای بارش بیش از حد نرمال هستند؛ در این دو شهرستان میزان بارش به ترتیب ۱۳ و ۱۶ درصد کمتر از میانگین بلندمدت گزارش شده است.

زورآوند افزود: در هفته پیش‌رو (یکشنبه و دوشنبه ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) احتمال فعالیت سامانه بارشی جدید در بخش‌هایی از استان وجود دارد.

انتهای پیام/