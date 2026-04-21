به گزارش ایلنا از اصفهان، آرش بهاروند احمدی ضمن بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری ( اول مهر ۱۴۰۴) تا پایان فروردین امسال ۱۴۶ میلی‌متر بارش در این استان ثبت شده است، اظهار داشت: میزان بارش ثبت شده استان در این بازه زمانی در سال آبی گذشته حدود ۱۱۳.۵ میلی‌متر ثبت شده بود که این میزان ۳۲.۵ میلیمتر کمتر از بارش سال آبی جاری است.

وی ادامه داد: میانگین حسابی میزان بارندگی سال جاری استان تاکنون نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه حدود ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی اصفهان بیان کرد: بیشترین بارش سال آبی جاری در شهرستان فریدونشهر به میزان ۳۹۵.۴ میلیمتر گزارش شده است و میزان بارش سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۴۴۷.۱ میلی‌متر) حدود ۵۱.۷ میلیمتر و نسبت به بلند مدت (۵۰۷.۴ میلی‌متر) حدود ۱۱۲ میلی‌متر کاهش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: کمترین بارش نیز در مورچه خورت به میزان ۳۳.۲ میلی‌متر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ( ۳۷.۱ میلی‌متر) حدود ۳.۹ میلی‌متر و نسبت به بلندمدت مشابه ( ۹۳.۵ میلی‌متر) حدود ۶۰.۳ میلی‌متر کاهش یافته است.

بهاروند احمدی، میزان بارش سال آبی جاری در شهرستان اصفهان را ۱۰۶ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ( ۴۳.۳ میلیمتر) حدود ۶۲.۷ میلی‌متر افزایش و نسبت به بلند مدت ( ۱۰۶.۵ میلیمتر) حدود ۰.۵ میلی‌متر کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی اصفهان افزود: بارش‌های دریافتی در سال زراعی جاری (اول مهر سال گذشته تا ۳۱ فروردین جاری) تا حد زیادی توانسته تنش شدید آبی استان را کاهش دهد اما قادر به جبران یا برطرف کردن خشکسالی در منطقه نیست و با توجه به کمبود بارش در سال‌های گذشته همچنان شرایط استمرار خشکسالی و تنش آبی در منابع آبی استان وجود دارد.

