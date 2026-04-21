به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۲ میلیون تومان

ربع سکه ۵۱ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۶ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در حال معامله است.

انتهای پیام/