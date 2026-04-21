قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵
طلا، سکه و ارز در بازار با کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در بازار در حال معامله میباشد
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۲ میلیون تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۶ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در حال معامله است.