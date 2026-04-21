جمعی از علاقه‌مندان فرهنگ و ادب، همراه با مسئولان استانی، با حضور بر مزار سعدی یاد و میراث ادبی این شاعر را ارج نهادند.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، از تصویر رهبر شهید نیز رونمایی شد و حاضران یاد شهدای میناب و لامرد را گرامی داشتند. همچنین پوستر «پویش جهانی دوستی سعدی» در خلال این برنامه معرفی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در این آیین گلباران که به مناسبت بیست و نهمین دوره یادروز این شاعر نام آور و حکیم سخن برگزار شد؛ سعدی را نه تنها شاعر شیراز و ایران؛ بلکه او را سخنگوی وجدان بیدار بشریت دانست.

مهدی رنجبر، افزود: یکم اردیبهشت، روز بزرگداشت استاد سخن، مصلحِ حکیم و پیام‌آور انسانیت، شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، بر همه دوستداران فرهنگ، ادب و حکمت مبارک باد. در بیست‌ونهمین هفته سعدی، بار دیگر در برابر قامت بلند اندیشه‌ای سر تعظیم فرود می‌آوریم که قرن‌هاست چراغ راه اخلاق، گفت‌وگو، مدارا و زیست انسانی را فروزان نگاه داشته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: سعدی، تنها شاعر شیراز و ایران نیست؛ او سخنگوی وجدان بیدار بشریت است. آنجا که می‌فرماید «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند»، نه فقط شعری جاودانه، که منشوری جهانی برای همدلی و صلح پیش روی انسان معاصر می‌نهد. امروز، در جهانی که بیش از همیشه نیازمند مهربانی، خرد و وفاق است، بازگشت به سعدی، بازگشت به ریشه‌های انسانیت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با اهداء مجلد نفیسی از کلیات سعدی به آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز، این مناسبت فرخنده را به فرهیختگان، اصحاب فرهنگ و هنر، پژوهشگران، سعدی‌پژوهان و مردم فرهنگ‌دوست فارس و ایران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا در پرتو میراث سترگ این حکیم بزرگ، شیراز همچنان پایتخت زنده ادب، گفت‌وگو و دوستی در جهان باقی بماند.

در این مراسم، تنها از کلمات سخن گفته نشد؛ بلکه از پیوند عمیقِ میان «ادب» و «ایمان» روایت شد. رحیم هودی، پیشکسوت هنر بازیگری، با نگاهی عارفانه، سعدی را مردی نکونام و عاشق پیش از موعد ذات محمد و آل محمد توصیف کرد.

وی در تبیین پیوند میان عشق الهی و کلام انسانی، با همراهی مسئولان، شاهد افتتاح فاز نخست مرکز سعدی‌شناسی بود؛ مرکزی که سال‌ها در انتظار این لحظه، در خاک این سرزمین ریشه دوانده بود تا پاسدار میراث بزرگ این ادیب جهانی باشد.

هنوز هم این مرز و بوم، به شعر و فرهنگ ارج می‌نهد

معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، با نگاهی استراتژیک به نقش فرهنگ در بقای ملی، خطاب به میهمانان گفت: «هنوز هم این مرز و بوم، به شعر و فرهنگ ارج می‌نهد» و با تأکیدی بر رسالت جهانی سعدی، از مردم ایران درخواست کرد که پیام صلح و دوستی این شاعر بزرگ را به گوشِ جهانیان برسانند.

جمشید رضایی با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها در جوار آرامگاهِ سعدی، تأکید کرد: مأموریت امروز، انعکاس صدایِ انسانیت و صلح به تمام کُره‌ی زمین است.

رونمایی از پوستر «پویش جهانی دوستی سعدی»

اما این مراسم، تنها گل‌افشانی بر مزار یک شاعر نبود؛ بلکه یادبودی بود برای حماسه‌ای که با خون نوشته شده است. در میان شادی افتتاحیه و رونمایی از پوستر «پویش جهانی دوستی سعدی» به مناسبت بیست و نهمین هفته جهانی سعدی، نگاه‌ها به سوی حماسه «جنگ ۴۰ روز» و یاد شهدای عزیز دوخته شد.

در اقدامی که نشان از پیوند عمیق فرهنگ و ایثار داشت، ۱۶۸ شاخه گل به یاد شهدای فداکار میناب و لامرد در کنار مزار سعدی به زمین پاشیده شد تا نشان دهد که صلح سخن سعدی، با شجاعت و ایستادگی فرزندان این خاک، پاسداری می‌شود.

در این مراسم؛ برنامه هایی همچون گلباران آرامگاه سعدی ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه، راه‌اندازی پویش جهانی «پیام دوستی سعدی»، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری با محوریت آثار سعدی از جمله سعدی خوانی دختران نوجوان و گروه بزرگ دف‌نوازان و برگزاری سخنرانی‌های علمی توسط اساتید برجسته کشوری انجام شد که این برنامه ها با مشارکت نهادهایی همچون، استانداری فارس، صدا و سیمای استان، بنیاد سعدی شناسی، میراث فرهنگی و گردشگری، مدیریت مجموعه سعدیه، شهرداری شیراز، دانشگاه شیراز، مرکز حافظ شناسی و دیگر نهادهای فرهنگی، برگزار گردید.