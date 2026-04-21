راهاندازی کمیته تخصصی نظارت برای اجرای طرحهای عمرانی در آذربایجانغربی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی گفت: بازدیدهای هفتگی از پروژههای عمرانی مهم از جمله طرح راهسازی محور خوی - قطور - رازی به صورت کمیته تخصصی تشکیل یافته توسط مسئولان مربوطه و معاونت عمرانی استانداری انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،یاسر رهبردین در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور از محورهای شمال آذربایجانغربی افزود: تامین مصالح برای ۶ پروژه اولویت دارد و یکی از این محورها خوی - قطور - رازی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نباید به دلیل تامین مصالح این پروژه تعطیل شود و به هیچ عنوان نباید مشکلی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی افزود: این پروژه با تاکیدات وزیر راه و مقام عالی استان باید در سال ۱۴۰۵ تمام شود.
رهبردین همچنین اضافه کرد: در بحث اتمام پروژههای راهسازی برای رفاه مردم با احدی تعارف نداریم و باید زمانبندی مجدد و مشخص و دقیقی ارائه شود.
وی در پایان افزود: این پروژه مصداق شعار سال بوده، اقتصاد مقاوتی در سایه امنیت ملی و یک پروژه حساس برای کشور است.