به گزارش خبرنگار ایلنا،یاسر رهبردین در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور از محورهای شمال آذربایجان‌غربی افزود: تامین مصالح برای ۶ پروژه اولویت دارد و یکی از این محورها خوی - قطور - رازی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نباید به دلیل تامین مصالح این پروژه تعطیل شود و به هیچ عنوان نباید مشکلی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی افزود: این پروژه با تاکیدات وزیر راه و مقام عالی استان باید در سال ۱۴۰۵ تمام شود.

رهبردین همچنین اضافه کرد: در بحث اتمام پروژه‌های راهسازی برای رفاه مردم با احدی تعارف نداریم و باید زمان‌بندی مجدد و مشخص و دقیقی ارائه شود.

وی در پایان افزود: این پروژه مصداق شعار سال بوده، اقتصاد مقاوتی در سایه امنیت ملی و یک پروژه حساس برای کشور است.

