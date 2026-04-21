عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پویش ملی «کاشت نهال امید» در مدارس فارس

پویش ملی «کاشت نهال امید» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و معاون محیط زیست انسانی محیط زیست و مسوولین استانی در مدرسه حاج همایونی برگزار شد.

 به گزارش ایلنا، در این برنامه محیط یاران و جمعی از دانش آموزان دو مدرسه دخترانه و پسرانه حضور داشتند و با قرائت پیمان نامه محیط یار و اجرای سرودهای میهنی و به یاد رهبر شهید انقلاب پویش #نهال_امید در مدارس استان فارس را آغاز کردند. 

 زهرا شفیعی سروستانی،  رییس اداره اموزش و مشارکت مردمی محیط زیست فارس گفت: هدف این پویش ترویج فرهنگ امید، ایثار و پایداری و همچنین تقویت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است.

در این برنامه همچنین یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گرامی داشته شد و با غرس نهال، آغاز پویش نهال امید در مدارس استان فارس رقم خورد.

این پویش با حضور مسئولان استانی و با مشارکت دانش‌آموزان در سراسر استان ادامه خواهد یافت.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید