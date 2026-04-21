به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حبیب عبدلی، با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تا پایان فروردین امسال بیش از ۲۲۳ میلیمتر بارش در این استان ثبت شده است، افزود: میزان بارش ثبت شده استان در این بازه زمانی در سال آبی گذشته حدود ۱۳۰ میلیمتر ثبت شده بود که این میزان ۹۳.۵ میلیمتر کمتر از بارش سال آبی جاری است.

وی اظهار کرد: میزان بارش در سال آبی جاری ( از اول مهر تا پایان فروردین ) در مقایسه با بلندمدت مشابه ۱۳.۳ درصد و معادل ۲۶ میلیمتر افزایش نشان می دهد، به طوری که در این بازه زمانی و در بلندمدت میزان بارش ثبت شده ۱۹۷ میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به بارش های مناسب ماه های اخیر، در زمان کنونی ۷۱.۷ درصد از ۳۱۱.۳ میلیمتر از متوسط بارش سال آبی جاری استان تامین شده است که در صورت تداوم بارش های مناسب در فصل بهار، بخش عمده ای از بارش یک سال کامل آبی استان تامین می شود.

عبدلی، ادامه داد: در سال آبی جاری بیشترین بارش در استان از چاراویماق به میزان حدود ۳۶۳ میلیمتر گزارش شده به طوری که میزان بارش سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۲۱۷ میلیمتر) حدود ۱۴۶ میلیمتر و نسبت به بلند مدت (۲۱۹ میلیمتر) حدود ۱۴۴ میلیمتر افزایش نشان می دهد.

وی یادآور شد: کمترین بارش از هوراند به میزان ۱۴۲ میلیمتر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ( ۱۲۱.۸ میلیمتر) حدود ۲۰.۳ میلیمتر افزایش و نسبت به بلندمدت مشابه ( ۱۸۵.۸ میلیمتر) حدود ۴۴ میلیمتر کاهش یافته است.

عبدلی، میزان بارش سال آبی جاری در تبریز را ۱۸۳.۵ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ( ۸۶ میلیمتر) حدود ۹۸ میلیمتر و نسبت به بلند مدت( ۱۷۲ میلیمتر) حدود ۱۲ میلیمتر افزایش است.

افزایش ۱۰۴ میلیمتری بارش در شرق دریاچه ارومیه

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۸۴ میلیمتر بارش در حوزه شرق دریاچه ارومیه روی داده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰۴ میلیمتر افزایش نشان می دهد.

عبدلی، ادامه داد: میزان بارش در این حوزه نسبت به بلندمدت مشابه ۳۷ میلیمتر افزایش یافته به طوری که میزان بارش ثبت شده در بلندمدت مشابه حدود ۱۴۷ میلیمتر گزارش شده است.

دمای هوا در آذربایجان شرقی حدود یک درجه سانتی گراد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: دمای هوای این استان در سال زراعی جاری ( از اول مهر تا پایان فروردین ماه امسال) نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

عبدلی، با بیان اینکه میانگین دمای ثبت شده استان در این بازه زمانی از سال زراعی جاری ۶ درجه سانتی گراد ثبت شده است، افزود: میانگین دمای هوای سال زراعی جاری استان نسبت به بلندمدت مشابه نیز ۱.۵ درجه سانتی گراد افزایش نشان می دهد.

وی اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیشترین افزایش دما نسبت به بلندمدت مشابه در شهرهای کلیبر و سراب با ۲ درجه سانتی روی داده به طوری که میانگین دما در کلیبر به ۷.۵ درجه و در سراب به ۳.۲ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی یادآور شد: کمترین افزایش دما از ورزقان و اسکو به میزان ۹ دهم درجه سانتی گراد گزارش شده به طوری که میانگین دما در سال زراعی جاری در ورزقان به ۳.۵ درجه و در اسکو به ۶.۱ درجه سانتی گراد رسیده است.

