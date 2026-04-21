به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین ظهر امروز در دیدار با حجت‌الاسلام سیدعلا بوشهری نماینده مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت‌الله سیستانی، ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، از صبر و پایداری تحسین‌برانگیز آنان قدردانی کرد.

استاندار قزوین گفت: والدینی که در سخت‌ترین شرایط با آرامش از داغ عزیزانشان سخن می‌گویند، جلوه واقعی استقامت و بزرگی روح هستند.

نوذری افزود: برخی از این پدران و مادران از نسل دهه شصت هستند که با وجود تحمل فقدان فرزندانشان، همچنان با استواری و امید، مسئولان را به ادامه خدمت دلگرم می‌کنند.

استاندار تأکید کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت در این سرزمین زنده است و دولت با جدیت پیگیر امور درمانی، معیشتی و رفاهی خانواده‌های گرانقدر شهدا خواهد بود.

