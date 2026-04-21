به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ حبیب آبراهه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای گذشته میزان تخلفات رانندگی در جاده های استان به شکل قابل توجهی کاهش یافته که نشان دهنده افزایش قانون مداری و توجه رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی است.

وی با بیان اینکه این کاهش در حالی رقم خورده که حجم سفرهای جاده ای تنها حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است، افزود: این موضوع بیانگر ارتقای فرهنگ ترافیک و مسئولیت پذیری بیشتر شهروندان در استفاده از راه های ارتباطی استان است.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی همچنین از تلاش شبانه روزی نیروهای پلیس راه در مدیریت ترافیک و رفع مشکلات احتمالی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این مدت در مواردی با معرفی مسیرهای جایگزین و اقدامات کنترلی تلاش شد ایمنی سفرها برای مردم حفظ شود.

سرهنگ آبراهه در پایان از همکاری شهروندان اقشار مختلف و اصحاب رسانه با پلیس راه قدردانی کرد و ادامه داد: همراهی مردم در شرایط خاص کنونی جلوه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی و همبستگی ملی است.

