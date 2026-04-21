کاهش ۶۵ درصدی تخلفات رانندگی در جادههای آذربایجان شرقی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از کاهش ۶۵ درصدی تخلفات رانندگی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: همکاری شهروندان در روزهای اخیر به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم نقش مهمی در بهبود وضعیت ترافیکی جادهها داشته است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ حبیب آبراهه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای گذشته میزان تخلفات رانندگی در جاده های استان به شکل قابل توجهی کاهش یافته که نشان دهنده افزایش قانون مداری و توجه رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی است.
وی با بیان اینکه این کاهش در حالی رقم خورده که حجم سفرهای جاده ای تنها حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است، افزود: این موضوع بیانگر ارتقای فرهنگ ترافیک و مسئولیت پذیری بیشتر شهروندان در استفاده از راه های ارتباطی استان است.
رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی همچنین از تلاش شبانه روزی نیروهای پلیس راه در مدیریت ترافیک و رفع مشکلات احتمالی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این مدت در مواردی با معرفی مسیرهای جایگزین و اقدامات کنترلی تلاش شد ایمنی سفرها برای مردم حفظ شود.
سرهنگ آبراهه در پایان از همکاری شهروندان اقشار مختلف و اصحاب رسانه با پلیس راه قدردانی کرد و ادامه داد: همراهی مردم در شرایط خاص کنونی جلوه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی و همبستگی ملی است.