دمای صفر درجه مهمان هوای استان زنجان

به گزارش ایلنا، حسین سلطانی افزود: در حال حاضر آسمان بیشتر مناطق استان نیمه ابری تا ابری است و این شرایط می‌تواند در برخی ساعات با بارش‌های پراکنده رگباری و رعدوبرق همراه شود. این سامانه بارشی فردا از منطقه خارج می‌شود و تا آخر هفته بارندگی قابل توجهی انتظار نمی‌رود.

وی به ورود یک سامانه بارشی دیگر به استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از هفته آینده سامانه بارشی دیگری وارد استان زنجان می‌شود. در روزهای آخر هفته جاری وضعیت دمای هوا با روند افزایشی همراه خواهد بود و بر این اساس هفته آینده هوای گرمی در استان حاکم می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان اظهار داشت: در بازه زمانی شبانه‌روز گذشته، دمای کمینه و بیشینه شهرستان زنجان بین 9 و 20 درجه سانتی‌گراد، شهرستان ابهر بین 7 و 21 درجه سانتی‌گراد، شهرستان خرمدره بین 8 و 21 درجه سانتی‌گراد، گزارش شده است.

سلطانی تصریح کرد: همچنین دمای کمینه و بیشینه شهرستان ماه‌نشان بین 10 و 22 درجه سانتی‌گراد، شهرستان سلطانیه بین 2 و 22 درجه سانتی‌گراد، شهر قیدار بین 6 و 17 درجه سانتی‌گراد، شهر آببر بین 16 و 29 درجه سانتی‌گراد،‌ شهر زرین‌آباد بین 6 و 18 درجه سانتی‌گراد، اعلام شده است.

وی به دمای هوای مرکز استان زنجان در روز جاری و میزان کاهش نسب به روز گذشته آن اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: دمای هوای شهرستان زنجان در روز جاری 8 درجه سانتی‌گراد گزارش شده که این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت 4 درجه کاهش را نشان می‌دهد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: این استان از 57 ایستگاه هواشناسی برخوردار است. کارشناسان حرفه‌ای حوزه هواشناسی استان زنجان در 4 باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی و در 4 باب ایستگاه دیگر نیز به صورت 12 ساعته، مستقر هستند.

سلطانی به وضعیت جمع‌آوری داده‌های جوی سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان زنجان اشاره کرده و در این خصوص ابراز جمعابراز داشت: داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های این استان نیز به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود و برای پیش‌بینی وضع هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/