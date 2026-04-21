خسارت 100 میلیارد ریالی سیلاب به عشایر استان ایلام

به گزارش ایلنا، فرشاد یاسمی افزود: همچنین به دلیل سیلاب 50 رأس دام در مناطق «آبدانان» و «زرین‌آباد» از بین رفته است. بیشترین آسیب‌ها به جامعه عشایری شهرستان‌های آبدانان، دهلران و ملکشاهی وارد شده که بخش عمده این زیان‌ها پیامد بارش‌های شب گذشته بوده است.

وی به روند کوچ بهاره عشایر استان ایلام اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: به دلیل بارش‌ها، سرمای هوا و همچنین وقوع سیلاب، روند کوچ بهاره عشایر استان با 15 روز تأخیر نسبت به سال‌های گذشته و در روزهای پایانی فروردین ماه و روزهای آغازین اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام به وضعیت عشایر بومی و مهمان استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش آمده، اکنون نزدیک به 60 تا 70 درصد عشایر بومی استان ایلام در میان‌بندها چادر زده‌اند. همچنین 70 درصد عشایر مهمان نیز از استان بیرون رفته‌اند.

