مدیرکل امور عشایر استان خبر داد:
خسارت 100 میلیارد ریالی سیلاب به عشایر استان ایلام
مدیرکل امور عشایر استان ایلام به خسارتهای ناشی از سیلاب اشاره کرده و گفت: سیلابهای هفته جاری 100 میلیارد ریال آسیب به جامعه عشایری این استان وارد کرده است. بر اثر بارندگیهای اخیر از 2600 کیلومتر ایلراه موجود در استان، نزدیک به 500 کیلومتر آن آسیب دیده است.
به گزارش ایلنا، فرشاد یاسمی افزود: همچنین به دلیل سیلاب 50 رأس دام در مناطق «آبدانان» و «زرینآباد» از بین رفته است. بیشترین آسیبها به جامعه عشایری شهرستانهای آبدانان، دهلران و ملکشاهی وارد شده که بخش عمده این زیانها پیامد بارشهای شب گذشته بوده است.
وی به روند کوچ بهاره عشایر استان ایلام اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: به دلیل بارشها، سرمای هوا و همچنین وقوع سیلاب، روند کوچ بهاره عشایر استان با 15 روز تأخیر نسبت به سالهای گذشته و در روزهای پایانی فروردین ماه و روزهای آغازین اردیبهشت ماه آغاز شده است.
مدیرکل امور عشایر استان ایلام به وضعیت عشایر بومی و مهمان استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش آمده، اکنون نزدیک به 60 تا 70 درصد عشایر بومی استان ایلام در میانبندها چادر زدهاند. همچنین 70 درصد عشایر مهمان نیز از استان بیرون رفتهاند.