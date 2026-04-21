آذربایجان غربی میزبان کاروان “زیر سایه خورشید”/برگزاری ۱۳۰عنوان برنامه همزمان با حضور کاروان زیر خورشید در استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا رستمی، در نشست خبری با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: امسال با توجه به شرایط جنگی و اتفاقات اخیر، تمرکز ویژه‌ای بر تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران، همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان خواهیم داشت.

وی افزود:کاروان خادمین حرم رضوی در قالب دو گروه وارد استان شده و برنامه‌های خود را در شمال و جنوب استان آغاز خواهند کرد. حضور در اجتماعات، اقامه نماز جماعت و جمعه، و زیارت از راه دور از جمله فعالیت‌های این کاروان خواهد بود.

رستمی ادامه داد:این جشنواره در مجموع شاهد اجرای ۱۳۰ عنوان برنامه در سراسر استان خواهد بود که بخش قابل توجهی از آن به شهر ارومیه اختصاص دارد.

دبیر نوزدهمین جشنواره مردمی زیر یایه خورشید هدف اصلی از برگزاری این برنامه، را گسترش محبت اهل بیت (ع) و تقویت پیوند معنوی مردم با امام رضا (ع) عنوان کرد و گفت:در کنار برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، از خادمین امنیت نیز در این رویداد تقدیر به عمل خواهد آمد.

رستمی، با بیان اینکه، شعار امسال جشنواره، “هر وجب از خاک این کشور صحن و سرای رضوی است”، گفت:این شعار بر اهمیت جایگاه معنوی تمام سرزمین ایران تأکید دارد.

وی خاطر نشان کرد:این رویداد فرهنگی-مذهبی با هدف ترویج مفاهیم مقاومت، تاب‌آوری و ایجاد نشاط دینی، برنامه‌های متنوعی را در ۱۰ شهرستان استان از جمله ارومیه اجرا خواهد کرد.

