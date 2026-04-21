هشدار پلیس راه مازندران نسبت به ریزش سنگ/ ترافیک در محورهای استان روان است
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت عادی و روان ترافیک در محورهای مواصلاتی استان، نسبت به لغزندگی جادهها و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی به دلیل بارشهای پراکنده هشدار داد و از رانندگان خواست از توقف در نقاط پرخطر خودداری کنند.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در مسیرهای ورودی و خروجی استان مازندران عادی و روان گزارش شده است.
وی با اشاره به شرایط جوی ابری و بارشهای پراکنده در سطح استان، تأکید کرد که رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کنند.
رئیس پلیس راه استان همچنین با هشدار درباره احتمال ریزش و سقوط سنگ در محورهای کوهستانی، از مسافران خواست از توقفهای غیرضروری در حاشیه جادهها بهویژه در مناطق پرخطر بپرهیزند.
عبادی اظهار داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه این استان با شماره ۲۱۷۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و یا پیش شماره ۰۱۱ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان به شهروندان، مسافران، رانندگان و سایر کاربران جادهای است.