بیش از ۱۵۹ کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی در چهارمحال و بختیاری انجام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مرتضوی زاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: در سال گذشته در استان ۵۳.۸ کیلومتر زیرسازی جدید، ۳۶.۵ کیلومتر آسفالت تازه و ۶۰ دستگاه ابنیه فنی زیر ۸ متر در راه‌های فرعی و روستایی استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اولویت نگهداری راه‌ها افزود: ۱۵۹.۸ کیلومتر روکش آسفالت (شامل ۱۰۳.۳ کیلومتر راه فرعی و ۵۶.۵ کیلومتر راه روستایی) انجام شده که جهشی در حفظ و ارتقای کیفیت راه‌های روستایی محسوب می‌شود.

مرتضوی‌زاده با اشاره به عملیات احداث راه‌های جدید گفت: در سال گذشته جمعاً ۵۳.۸ کیلومتر عملیات زیرسازی در راه‌های روستانی و فرعی استان اجرا شده است که با توجه به این زیرسازی ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و آسفالت آن نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۶۰ دستگاه ابنیه فنی (دهانه زیر ۸ متر) در مسیرهای روستایی ساخته شده که نقش مستقیمی در ایمنی تردد و جلوگیری از آبگرفتگی مسیرها داشته است.

معاون فنی اداره کل راهداری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۳۶.۵ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان در سال ۱۴۰۴ آسفالت شده که دستاوردی ملموس برای روستائیان به همراه داشته است.

وی در خصوص حوزه نگهداری راه‌های فرعی و روستایی تصریح کرد: در بخش نگهداری راه‌های روستایی و فرعی، امسال ۱۵۹.۸ کیلومتر روکش آسفالت انجام شده است که از این مقدار، ۱۰۳.۳ کیلومتر مربوط به راه‌های فرعی و ۵۶.۵ کیلومتر مربوط به راه‌های روستایی است.

مرتضوی‌زاده گفت: هدف ما حفظ سرمایه‌های ملی در حوزه راه‌ها و افزایش رضایت مردم روستایی از کیفیت راه‌هاست.

