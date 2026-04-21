بیش از ۱۵۹ کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی در چهارمحال و بختیاری انجام شد
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته بیش از ۱۵۹ کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی در استان انجام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مرتضوی زاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: در سال گذشته در استان ۵۳.۸ کیلومتر زیرسازی جدید، ۳۶.۵ کیلومتر آسفالت تازه و ۶۰ دستگاه ابنیه فنی زیر ۸ متر در راههای فرعی و روستایی استان اجرا شده است.
وی با اشاره به اولویت نگهداری راهها افزود: ۱۵۹.۸ کیلومتر روکش آسفالت (شامل ۱۰۳.۳ کیلومتر راه فرعی و ۵۶.۵ کیلومتر راه روستایی) انجام شده که جهشی در حفظ و ارتقای کیفیت راههای روستایی محسوب میشود.
مرتضویزاده با اشاره به عملیات احداث راههای جدید گفت: در سال گذشته جمعاً ۵۳.۸ کیلومتر عملیات زیرسازی در راههای روستانی و فرعی استان اجرا شده است که با توجه به این زیرسازی ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و آسفالت آن نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۶۰ دستگاه ابنیه فنی (دهانه زیر ۸ متر) در مسیرهای روستایی ساخته شده که نقش مستقیمی در ایمنی تردد و جلوگیری از آبگرفتگی مسیرها داشته است.
معاون فنی اداره کل راهداری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۳۶.۵ کیلومتر از راههای روستایی و فرعی استان در سال ۱۴۰۴ آسفالت شده که دستاوردی ملموس برای روستائیان به همراه داشته است.
مرتضویزاده گفت: هدف ما حفظ سرمایههای ملی در حوزه راهها و افزایش رضایت مردم روستایی از کیفیت راههاست.