بازگشایی آزاد راه خرم‌آباد-پل زال؛ تردد در جریان است

آزاد راه خرم‌آباد - پل زال که شب گذشته به دلیل بارش شدید باران، ریزش کوه و طغیان رودخانه مسدود شده بود بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا، با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری و پلیس راه، محور آزادراه خرم‌آباد-پل زال که پیش از این به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده بود، بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد. 

عملیات بازگشایی مسیر با جدیت دنبال شد و با رفع آب‌گرفتگی و ریزش‌ها، ایمنی لازم برای تردد خودروها فراهم گردیده است. 

پلیس راه لرستان اعلام کرد:از همکاری و صبر رانندگان عزیز در طول زمان انسداد مسیر سپاسگزاریم و از آنان درخواست داریم همچنان با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، در این محور تردد نمایند.

 

