به گزارش ایلنا، با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری و پلیس راه، محور آزادراه خرم‌آباد-پل زال که پیش از این به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده بود، بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد.

عملیات بازگشایی مسیر با جدیت دنبال شد و با رفع آب‌گرفتگی و ریزش‌ها، ایمنی لازم برای تردد خودروها فراهم گردیده است.

پلیس راه لرستان اعلام کرد:از همکاری و صبر رانندگان عزیز در طول زمان انسداد مسیر سپاسگزاریم و از آنان درخواست داریم همچنان با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، در این محور تردد نمایند.

