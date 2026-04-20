به گزارش ایلنا، جلیل فرهادی بر ضرورت اجرای این برنامه‌ها تأکید داشته و در این رابطه افزود: با توجه به وضعیت پوشش گیاهی گونه‌های علفی و دمای بالای شهرستان دهلران در تابستان، جلوگیری از حریق‌های احتمالی و ایجاد آتش در مناطق مستعد آتش‌سوزی این شهرستان با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با ایجاد آتش‌بر، امکان وقوع آتش‌سوزی در مناطق مختلف جنگلی شهرستان دهلران کاهش می‌یابد. وجود آتش‌برها به عنوان یکی از راه‌حل‌های کنترل و مهار آتش‌سوزی‌ها در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون مرتع داران این شهرستان ضمن حفاظت باید در مراتعی که در اختیار دارند، اقدام به ایجاد آتش‌بر کنند.

رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران به همراهی مردم اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به وسعت این شهرستان در بحث پوشش جنگلی و گیاهی انتظار می‌رود شهروندان در ایام تابستان همکاری لازم را با اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری دهلران داشته باشند و از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

فرهادی تصریح کرد: با توجه به حضور گسترده مردم شهرستان دهلران در طبیعت، ضمن استفاده اصولی از این نعمت خدادادی از روشن کردن آتش به خصوص در عرصه‌های جنگلی و تفرجگاه آبگرم که مستعد آتش‌سوزی است خودداری کنند. در صورت ضرورت برای روشن کردن آتش، پس از استفاده آن را کاملاً خاموش کنند.

وی بیان داشت: شهروندان شهرستان دهلران همیاران طبیعت هستند. ضروری است در صورت مشاهده هر گونه حریق در عرصه‌های منابع طبیعی با شماره 1504 یگان حفاظت منابع طبیعی تماس بگیرند. بیش از 120 هزار هکتار جنگل در شهرستان دهلران وجود دارد که از این میزان بیش از 20 هزار هکتار جنگل دست کاشت است.

