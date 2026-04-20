مرمت اضطراری بناهای تاریخی اصفهان آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از آغاز مرمت اضطراری بناهای آسیبدیده تاریخی در اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرمزاده اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشان میدهد میزان خسارتها در حال افزایش است و نیاز به اقدام فوری در سه حوزه سازه، تزئینات و مطالعات فنی داریم.
به گفته وی شورای فنی میراث فرهنگی استان با حضور کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی تشکیل شده و بررسیها نشان میدهد بسیاری از بناهای تاریخی از نظر سازهای آسیب دیدهاند و تخریب تزئینات آنها رو به افزایش است و از این رو در گام نخست باید مطالعات دقیق تزئیناتی و فنی انجام گیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اختصاص بودجهای از سوی استاندار اصفهان افزود: با حمایت استاندار، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه برای اجرای مرمتهای اضطراری اختصاص یافته تا بتوانیم در برخی نقاط سریعتر اقدامات تثبیت و حفاظت را آغاز کنیم اما این مرمتها صرفاً در سطح اضطراری انجام میشود و هدف، جلوگیری از گسترش خرابیها است.
کرمزاده تاکید کرد: برنامه فعلی شامل مرمت اضطراری «تالار اشرف»، «رکیبخانه»، «جبهخانه»، «عمارت چهلستون» و مجموعه «میدان نقشجهان» است.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر برای چهلستون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال و برای میدان نقشجهان حدود ۵۰ میلیارد ریال از منابع استانی جذب شده است.
کرمزاده گفت: تاکنون هیچگونه اعتبار ملی به استان ابلاغ نشده و این اعتبارات با پیگیریهای مستقیم استانداری اصفهان تأمین شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به حمایتهای وزارت میراث فرهنگی گفت: با دستور وزیر، قرار است هفته آینده منابع ملی نیز تخصیص پیدا کند تا بتوانیم مرمتهای اساسیتر را آغاز کنیم؛ با این حال کار مرمت اضطراری در مکانهای آسیبپذیر از هماکنون شروع شده است.
وی همچنین از همکاری دانشگاه هنر اصفهان در مطالعات تخصصی مرمت خبر داد و افزود: وزارت علوم نیز اعتبار مستقلی را به دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ کرده است تا اساتید و متخصصان این دانشگاه در زمینه مطالعات فنی و تزئیناتی بناها با ما همکاری کنند.
کرمزاده اظهار داشت: ۶ کارشناس رسمی قوه قضاییه نیز مسوولیت برآورد میزان دقیق خسارتها را برعهده دارند که هنوز جمع بندی نهایی گزارشها انجام نشده است.