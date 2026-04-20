مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس مطرح کرد؛
ناحیه صنعتی سپیدان ۳؛ مقصد جدید سرمایهگذاری در شمال استان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی شهرکهای صنعتی در جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال پایدار، گفت: تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی دارویی بیضا و ناحیه صنعتی سپیدان ۳ در اولویتهای اجرایی قرار دارد و برای تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز جهت پیشبرد این پروژهها، پیگیریهای جدی در سطح ملی و استانی انجام میشود.
به گزارش ایلنا، اردوان اکبرپور دوشنبه ۳۱ فروردین در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، شهرکهای صنعتی را موتور محرک اقتصاد منطقهای توصیف کرد و گفت: برای دستیابی به اشتغال پایدار و راهاندازی واحدهای تولیدی، راهی جز تکمیل زیرساختهای عمرانی در این مناطق نداریم. بر همین اساس، تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی دارویی بیضا و سپیدان ۳ به عنوان دو قطب جدید سرمایهگذاری در اولویت قرار گرفته است.
نماینده سپیدان و بیضا در مجلس با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای سرزمینی این دو شهرستان، بیان کرد: علاوه بر پیگیری اعتبارات عمرانی، باید بستر حضور سرمایهگذاران را با تسهیل فرآیندها آماده کنیم تا شاهد شکوفایی صنعتی در این مناطق باشیم.
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس نیز با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع در این دو شهرستان، اظهار کرد: در حال حاضر در شهرستان بیضا، شهرکهای صنعتی دارویی، ملوسجان و ناحیه صنعتی تلبیضا و در شهرستان سپیدان نیز شهرک صنعتی همایجان و نواحی صنعتی سپیدان ۳ و شهید جاویدی فعال هستند که مجموعاً بیش از ۲۰۰ قرارداد سرمایهگذاری در آنها منعقد شده است.
عباس برنهاد افزود: تاکنون ۱۱۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی در این مناطق به بهرهبرداری رسیده که منجر به اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۲۲۰۰ نفر شده است. با این حال، ظرفیتهای این مناطق بسیار فراتر است و با تکمیل زیرساختها، این ارقام رشد جهشی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به مزیتهای استراتژیک شهرک صنعتی دارویی بیضا، تصریح کرد: فاز نخست این شهرک ۱۸۰ هکتاری در مرحله واگذاری است و به منظور حمایت از تولید، واگذاری زمین در این منطقه که در مجاورت آزادراه شیراز-اصفهان قرار دارد، بدون مزایده در حال انجام است. این شهرک به دلیل نزدیکی به مرکز استان، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی صنعت دارویی و صنایع مرتبط را داراست.
برنهاد با پیشبینی استقرار بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در این شهرک، بیان کرد: انتظار میرود با تکمیل نهایی این پروژه، برای بیش از ۵ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شود. در حال حاضر نیز فاز اول آماده واگذاری است و ۶ قرارداد سرمایهگذاری جدید نیز در این بخش منعقد شده است.
وی در ادامه همچنین در خصوص آخرین وضعیت ناحیه صنعتی سپیدان ۳ گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت واگذاری اراضی در شهرکهای همایجان و شهید جاویدی، ناحیه صنعتی سپیدان ۳ اکنون بستر اصلی برای جذب سرمایهگذاران جدید در این شهرستان است. بخش عمدهای از زیرساختهای این ناحیه آماده شده و تکمیل مابقی پروژههای عمرانی آن در برنامه عملیاتی سال جاری قرار دارد.
در پایان این نشست بر لزوم تعامل دوسویه میان مجلس و بدنه اجرایی صنعت برای رفع موانع تولید و تخصیص اعتبارات لازم جهت نوسازی و تکمیل تجهیزات زیربنایی در شهرکهای صنعتی شمال استان فارس تأکید شد.