استاندار گیلان:
درآمد حاصل از مولدسازی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام هزینه میشود
هادی حق شناس با تأکید بر لزوم فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی و آموزشی، این طرح را راهکاری هوشمندانه برای نوسازی بافتهای فرسوده و اتمام طرحهای عمرانی بدون وابستگی به بودجههای عمومی دانست.
به گزارش ایلنا از رشت،استاندار صبح امروز دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه مولدسازی داراییهای دولت در سال جدید، با تشریح فلسفه و اهداف راهبردی این طرح ملی، بر ضرورت تبدیل داراییهای راکد به سرمایههای مولد تأکید کرد و افزود: فلسفه اصلی مولدسازی که در سالهای اخیر با جدیّت در سطح کشور دنبال میشود، فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی و تزریق مستقیم درآمدهای حاصل از آن برای شتاببخشی به پروژههای عمرانی و توسعهای همان استان است.
وی با اشاره به سازوکارهای قانونی این طرح گفت: بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی دولت و مجلس، تمامی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز آموزشی موظفند املاک و ساختمانهای مازاد یا فرسوده خود را شناسایی کنند.
استاندار گیلان تصریح کرد: این داراییها که در حال حاضر بهرهوری لازم را ندارند، باید به سرمایه تبدیل شوند تا بتوانیم از محل منابع حاصله، زیرساختهای نوین ایجاد کنیم.
هادی حق شناس با ذکر مثالی در حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: بهطور نمونه اگر مدرسهای فرسوده و بدون استفاده در نقطهای وجود دارد یا سازمانی دارای زمین مازاد است، میتوان با تغییر کاربری و فروش آن بر اساس طرح جامع شهری، منابع مالی لازم را برای ساخت مدارس نو و فضاهای استاندارد آموزشی فراهم کرد؛ این یعنی نوسازی زیرساختها بدون اتکا به بودجههای جاری و عمرانی محدود.
وی در ادامه این نشست که با ارائه گزارشهایی از سوی مدیران دانشگاهها، آموزش و پرورش و مجموعههای زیرمجموعه وزارت خانههای اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود، تصریح کرد: اولویت قطعی ما در مصرف درآمدهای حاصل از مولدسازی، تکمیل طرحهای نیمهتمام استان است، با توجه به سیاست دولت مبنی بر اجرا نشدن طرحهای عمرانی جدید، تمامی منابع حاصل از فروش املاک مازاد صرف اتمام طرحهای نیمهکارهای خواهد شد که سالهاست بر زمین ماندهاند.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم همکاری دلسوزانه همه دستگاهها در این مسیر، گفت: مولدسازی یک فرصت طلایی برای نوعی نوسازی و بازسازی در بخشهای مختلف اداری و خدماتی استان است که ثمره آن مستقیماً در ارتقای سطح خدماترسانی به مردم گیلان مشهود خواهد بود.