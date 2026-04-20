آغاز دوباره سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، نرگس دستیار گفت: پس از توقف سنجش سلامت نوآموزان کلاس اولی به دلیل شرایط کشور، ارزیابی سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی این نوآموزان، در مرکز جامع سنجش شماره یک شهیدان یعقوبی ناحیه دو رشت دوباره آغاز شد.

وی با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف مرکز برای بررسی روند اجرای مراحل مختلف سنجش شامل ارزیابی سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان، افزود: در جریان این بازدید، بر اهمیت اجرای دقیق و منظم فرآیند سنجش برای شناسایی به موقع نیاز‌های آموزشی نوآموزان و تسهیل آغاز سال تحصیلی تأکید شد.

در جریان این بازدید، گزارشی هم از روند پذیرش نوآموزان در مراحل انجام سنجش و خدمات ارائه شده به خانواده‌ها در مرکز جامع سنجش ارائه شد.

انتهای پیام/