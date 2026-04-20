وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: مصوبات ۱۹۵ و ۱۹۶ ستاد تسهیل در استان قابلیت اجرا دارند و لازم است این مصوبات با جدیت بیشتری عملیاتی شوند و در صورتی که در روند اجرای آن‌ها مشکلی وجود داشته باشد، موضوع باید در سطح ملی و از طریق مرکز پیگیری شود.

وی ادامه داد: کمک‌های قانونی و اجرایی برای پایداری تولید واحدهای آسیب‌دیده باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود؛ ماموریت من از سوی وزیر صمت، پیگیری کامل مشکلات و آسیب‌های واردشده به صنایع در اثر جنگ است و وزیر صمت نیز برای حمایت از این واحدها به‌طور کامل پای کار ایستاده است.

مقیمی تاکید کرد: لازم است ستاد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در استان با بسیج کامل، فعال شود تا واحدهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به ظرفیت تولید اولیه خود بازگردند.

معاون وزیر صمت درباره تسهیلات حمایتی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل، حق بیمه سهم کارفرما و کارگر با تنفس سه‌ماهه و تقسیط ۳۶ماهه با توجه به شرایط جنگی قابل اعمال است؛ اگر در اجرای این مصوبه مشکلی وجود دارد، باید موضوع از طریق مذاکره با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود.

وی افزود: امروز وضعیت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی که در استان شناسایی شد در سطح ملی پیگیری خواهد شد؛ همچنین بخشی از موارد مطرح‌شده از سوی صنعتگران باید در سطح کلان حل‌وفصل شود.

مقیمی اظهار امیدواری کرد که ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود و اعلام کرد: پیشنهادهای جدید برای تسریع بازسازی واحدها به‌زودی ارائه خواهد شد.