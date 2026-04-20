با حضور معاون وزیر صمت؛
وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده خوزستان مورد بررسی قرار گرفت
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ضروری است مسئولان استانی و ملی برای تقویت و استمرار تولید صنایع آسیبدیده از جنگ با جدیت وارد عمل شوند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فرشاد مقیمی امروز دوشنبه در سومین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان، با تاکید بر لزوم حمایت ویژه از واحدهایی که در حمله اخیر هدف قرار گرفتند، بیان کرد: واحدهای آسیبدیده از جنگ عمدتا واحدهای منحصربهفرد صنعتی هستند و آسیب واردشده موجب از بین رفتن بخشی از زنجیرههای تولید شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: مصوبات ۱۹۵ و ۱۹۶ ستاد تسهیل در استان قابلیت اجرا دارند و لازم است این مصوبات با جدیت بیشتری عملیاتی شوند و در صورتی که در روند اجرای آنها مشکلی وجود داشته باشد، موضوع باید در سطح ملی و از طریق مرکز پیگیری شود.
وی ادامه داد: کمکهای قانونی و اجرایی برای پایداری تولید واحدهای آسیبدیده باید هرچه سریعتر اجرایی شود؛ ماموریت من از سوی وزیر صمت، پیگیری کامل مشکلات و آسیبهای واردشده به صنایع در اثر جنگ است و وزیر صمت نیز برای حمایت از این واحدها بهطور کامل پای کار ایستاده است.
مقیمی تاکید کرد: لازم است ستاد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در استان با بسیج کامل، فعال شود تا واحدهای آسیبدیده هرچه سریعتر به ظرفیت تولید اولیه خود بازگردند.
معاون وزیر صمت درباره تسهیلات حمایتی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل، حق بیمه سهم کارفرما و کارگر با تنفس سهماهه و تقسیط ۳۶ماهه با توجه به شرایط جنگی قابل اعمال است؛ اگر در اجرای این مصوبه مشکلی وجود دارد، باید موضوع از طریق مذاکره با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود.
وی افزود: امروز وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی که در استان شناسایی شد در سطح ملی پیگیری خواهد شد؛ همچنین بخشی از موارد مطرحشده از سوی صنعتگران باید در سطح کلان حلوفصل شود.
مقیمی اظهار امیدواری کرد که ارزیابی واحدهای آسیبدیده با سرعت بیشتری انجام شود و اعلام کرد: پیشنهادهای جدید برای تسریع بازسازی واحدها بهزودی ارائه خواهد شد.